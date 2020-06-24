Игра FIFA появилась в больничной палате на бумажке и через взятку китайской авиакомпании. В идею не верил никто

1993-й. EA развивала игры про шахматы, скейтборд, шутеры о солдатах и космосе. Единственный взрослый спортивный проект − об американском футболе. Про соккер головной офис не думал вообще. «В США к нему относились скептически, − объяснял основатель EA Трип Хокинс The Guardian. − Соккер по-прежнему воспринимался многими как доброжелательное развлечение для тех детей, которые не закрепились в американском футболе».

Главный герой истории разработчик − Ян Циань. Китайский эмигрант, который переехал в Ванкувер, десять лет блекло строил карьеру в Electronic Arts и долго бился над вопросом позиционирования футболистов в новой экспериментальной игре. Ответ он нашел в больничной палате отца, к которому Циань срочно прилетел в Пекин после звонка об инсульте.

Набросав план на бумажке, он тут же собрался обратно. Чтобы найти билет до Канады так быстро, Циань с сестрой дали взятку знакомому в авиакомпании. Это был май. Новую игру надо было закончить к октябрю − компания сдвинула дату выпуска на Рождество. Потому что один из боссов, проходя по коридору, услышал, как сотрудники возбужденно рубятся в прототип малонужного проекта.