Игра FIFA появилась в больничной палате на бумажке и через взятку китайской авиакомпании. В идею не верил никто

The Sims, Battlefield, Dragon Age, Need For Speed, Mass Effect − если вы хоть раз подходили к видеоиграм, то стопроцентно встречались с продукцией от империи Electronic Arts. Но все эти культовые линейки вышли позднее. Первой среди великих стала FIFA International Soccer. Игра, которая получилась, потому что в нее никто не верил.