Диктор, который озвучил ту самую заставку EA Sports, работал бесплатно и попал туда по дружбе
Та самая заставка EA Sports – дрожь каждый раз, когда включаешь фифу.
Изначально ее записывали под игру Madden NFL-1992 и только потом прикрепили ко всем спортивным симуляторам. С 1992 года она неизменно появляется во всех играх студии (именно подраздела Sports). Разработчики не меняли ее (лишь адаптировали в последних версиях игр под современную графику), потому что за почти 30 лет она стала культовой. А озвучивший ее человек – суперзвезда в кругах фанатов игры.
Актера озвучки зовут Эндрю Энтони. Иногда люди узнают его на улице. И, конечно, просят повторить фразу: «EA Sports. It’s In The Game».
Эндрю Энтони живет в Канаде и занимается озвучкой рекламных роликов. Историю работы с EA он публично вспоминал всего пару раз. Вот факты из интервью:
1. Знакомый работал в рекламной компании, делал заставку для EA и предложил Энтони озвучить видео. Он согласился и сделал все бесплатно. Ему лишь оплатили проезд из Торонто в Ванкувер.
2. Энтони озвучил ролик и сразу забыл про это. Говорит, у компании было еще 5-6 кандидатов.
3. О том, что EA выбрала его ролик, он узнал случайно – сын его друга купил игру на приставку и услышал знакомый голос.
«Я очень удивился. Сразу же позвонил знакомому из рекламной компании – он сказал, что хотел сделать сюрприз. Я озвучивал множество роликов, но этот – самый крутой в моей карьере. Тогда это были еще плохие игры. Сейчас графика приближена к реальной жизни. Классно, что с 1992-го мой голос появляется в спортивных симуляторах».
EA не забывает об Энтони и периодически приглашает его на разные мероприятия. Например, в 2014-м приглашал его на Супербоул. В 2016-м –презентацию FIFA 2016.