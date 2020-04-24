Диктор, который озвучил ту самую заставку EA Sports, работал бесплатно и попал туда по дружбе

Эндрю Энтони живет в Канаде и занимается озвучкой рекламных роликов. Историю работы с EA он публично вспоминал всего пару раз. Вот факты из интервью:

1. Знакомый работал в рекламной компании, делал заставку для EA и предложил Энтони озвучить видео. Он согласился и сделал все бесплатно. Ему лишь оплатили проезд из Торонто в Ванкувер.

2. Энтони озвучил ролик и сразу забыл про это. Говорит, у компании было еще 5-6 кандидатов.

3. О том, что EA выбрала его ролик, он узнал случайно – сын его друга купил игру на приставку и услышал знакомый голос.

«Я очень удивился. Сразу же позвонил знакомому из рекламной компании – он сказал, что хотел сделать сюрприз. Я озвучивал множество роликов, но этот – самый крутой в моей карьере. Тогда это были еще плохие игры. Сейчас графика приближена к реальной жизни. Классно, что с 1992-го мой голос появляется в спортивных симуляторах».

EA не забывает об Энтони и периодически приглашает его на разные мероприятия. Например, в 2014-м приглашал его на Супербоул. В 2016-м –презентацию FIFA 2016.