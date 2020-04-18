История trollface с лицом Яо Мина – одного из главных мемов интернета. Все получилось из одного удачного кадра

Как так вышло?

В 2009 году Яо Мин пришел на пресс-конференцию вместе с Роном Артестом. Тот шутил вместе с журналистами и довел Яо Мина до слезного смеха. Дальше появилась фотография с его гримасой – именно с нее позже и срисовали картинку для мема. В 2011-м она завирусилась на Reddit, а потом стала популярной в далеких от спорта обсуждениях. Видео той пресс-конференции сохранилось, но в пояснении написано, что оно снято под другим углом от фотографа.

«30-секундное видео сгенерировало миллион мемов», – написал один из пользователей ютуба. На момент того общения с журналистами Яо Мин еще продолжал карьеру в «Хьюстоне». Из НБА он официально ушел в 2011-м, но ассоциация с той фотографией оставалась с ним и дальше. «Bitch please», – такие слова Яо Мин произнес во время общения с Артестом. Так потом и называли мем, который позже приобрел новые ассоциации (например, паучью ярость).

Канал Know Your Meme подсчитал изменение популярности мемов с 2011 года. По графику на видео видно, что лицом Яо Мина больше всего интересовались в 2012-м. Тогда же у него окончательно проявился смысл: с помощью мема показывают безразличие к собеседнику или насмешку над его глупостью. Сам Яо Мин до последнего избавлялся от всех сравнений и не признавал, что мем срисован с него. Не понимают это и многие люди, которые его используют.

Troydan рассказывал историю появления самых известных мемов о баскетболистах – Яо Мин там тоже есть: