История trollface с лицом Яо Мина – одного из главных мемов интернета. Все получилось из одного удачного кадра
Как так вышло?
В 2009 году Яо Мин пришел на пресс-конференцию вместе с Роном Артестом. Тот шутил вместе с журналистами и довел Яо Мина до слезного смеха. Дальше появилась фотография с его гримасой – именно с нее позже и срисовали картинку для мема. В 2011-м она завирусилась на Reddit, а потом стала популярной в далеких от спорта обсуждениях. Видео той пресс-конференции сохранилось, но в пояснении написано, что оно снято под другим углом от фотографа.
«30-секундное видео сгенерировало миллион мемов», – написал один из пользователей ютуба. На момент того общения с журналистами Яо Мин еще продолжал карьеру в «Хьюстоне». Из НБА он официально ушел в 2011-м, но ассоциация с той фотографией оставалась с ним и дальше. «Bitch please», – такие слова Яо Мин произнес во время общения с Артестом. Так потом и называли мем, который позже приобрел новые ассоциации (например, паучью ярость).
Канал Know Your Meme подсчитал изменение популярности мемов с 2011 года. По графику на видео видно, что лицом Яо Мина больше всего интересовались в 2012-м. Тогда же у него окончательно проявился смысл: с помощью мема показывают безразличие к собеседнику или насмешку над его глупостью. Сам Яо Мин до последнего избавлялся от всех сравнений и не признавал, что мем срисован с него. Не понимают это и многие люди, которые его используют.
Troydan рассказывал историю появления самых известных мемов о баскетболистах – Яо Мин там тоже есть:
В видео от Planet Earth INDIA история показана полнее и с вариациями мемов:
Один из пользователей твиттера вспомнил Яо Мина во время пандемии коронавируса: «Второй месяц карантина. Через много лет бездействия бешеные мемы уровня Яо Мина снова приближаются к нашим городам. Мудрая природа с этим вирусом».
В 2015-м для Яо Мина придумали мемного конкурента – не зашел.
Лицо Яо Мина актуально в любых ситуациях – даже для России и текстом:
Чем еще интересен Яо Мин?
- Баскетболист с ростом 229 сантиметров не может избежать мемных историй. Когда соперники играли против Яо Мина, они придумывали специальные челленджи. В сборной США существовало пари на миллион долларов – деньги получал первый, кто забивал через Яо Мина. Спойлер: они никому не достались.
- Когда Яо Мин закончил карьеру, то сразу поступил в университет на экономический факультет. В 2018-м он наконец-то завершил обучение – на тот момент Яо Мин уже давно занимался политикой и руководством.
- В 2017-м Яо Мин стал президентом баскетбольной ассоциации Китая. Даже наличие на этом посту легенды «Хьюстона» не спасло клуб НБА от последствий конфликта из-за твита Мори. Яо Мин не отступил от принципов и поддержал Китай.
- Высокий рост всегда позволял Яо Мину доминировать в борьбе. В 2002 году он установил рекорд по блок-шотам за один матч – восемь. Через 17 лет это достижение повторил тунисский центровой Сала Межри.
- Яо Мин – легенда «Хьюстона» и всей НБА. Подборка с лучшими моментами его игры до сих пор собирает хорошие просмотры. Интересно, что «Хьюстон» в этом сезоне играет маленькой пятеркой – с баскетболом времен Яо Мина это совсем не сочетается.