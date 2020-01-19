Лапорт ел во время игры «Ман Сити». Теперь это новый мем

У «Ман Сити» в этом сезоне куча проблем с обороной. По пропущенным мячам (27) команда идет хуже «Шеффилда» (22) и «Кристал Пэлас» (26), но все объяснимо травмами защитников. Вот и Эмерик Лапорт сыграл в этом сезоне только в четырех матчах АПЛ, все – в августе. От повреждения мениска Лапорт восстановится только в конце января, а пока приходит на матчи в качестве зрителя.

В трансляцию игры «Ман Сити» и «Кристал Пэлас» попал кадр, где Лапорт смотрит матч и ест. Это было еще при счете 0:0, но эффект усилился от общего результата. Команды сыграли со счетом 2:2 – «Ман Сити» в очередной раз потерял очки. Фанаты обратились к Лапорту в твиттере. Аккаунт City Chief, специализирующийся на новостях о «Ман Сити» (65 тысяч читателей), посмеялся над Лапортом и спросил его о еде.