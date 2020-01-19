Лапорт ел во время игры «Ман Сити». Теперь это новый мем
У «Ман Сити» в этом сезоне куча проблем с обороной. По пропущенным мячам (27) команда идет хуже «Шеффилда» (22) и «Кристал Пэлас» (26), но все объяснимо травмами защитников. Вот и Эмерик Лапорт сыграл в этом сезоне только в четырех матчах АПЛ, все – в августе. От повреждения мениска Лапорт восстановится только в конце января, а пока приходит на матчи в качестве зрителя.
В трансляцию игры «Ман Сити» и «Кристал Пэлас» попал кадр, где Лапорт смотрит матч и ест. Это было еще при счете 0:0, но эффект усилился от общего результата. Команды сыграли со счетом 2:2 – «Ман Сити» в очередной раз потерял очки. Фанаты обратились к Лапорту в твиттере. Аккаунт City Chief, специализирующийся на новостях о «Ман Сити» (65 тысяч читателей), посмеялся над Лапортом и спросил его о еде.
«Я не могу просто спокойно поесть?» – посмеялся Лапорт в твиттере. В комментариях фанаты по кадрам фиксировали выражение лица Лапорта из трансляции (его показывали несколько секунд). Один из читателей вообще выложил фото телевизора и попросил Лапорта поделиться впечатлениями о еде.
Игроков «Ман Сити» больше волнует возвращение Лапорта в игру. «Он очень важен. Для нашей игры нужна его левая нога, поэтому будет хорошо, когда он вернется в центр защиты. Я думаю, что «Ман Сити» будет намного лучше», – рассказывал о Лапорте другой защитник «Ман Сити» Бенджамен Менди. Сам Лапорт для этого много тренируется, а во время тяжелых матчей пока ест – да.