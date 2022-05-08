Манчестер Сити

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
31
Эдерсон Эдерсон 		Вра 28 33 0 0 3 0
27
Жоау Канселу Ж. Канселу 		Защ 27 32 1 5 7 0
20
Бернарду Силва Б. Силва 		Пол 27 30 8 3 6 0
14
Эмерик Ляпорт Э. Ляпорт 		Защ 27 29 3 0 5 1
16
Родри Родри 		Пол 25 29 5 1 4 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Манчестер Сити
-:-
Ньюкасл
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Манчестер Сити
-
Ньюкасл
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:15
Вулверхэмптон
-:-
Манчестер Сити
11.05.2022 11 мая 2022 ср 22:15
Англия. Премьер-лига , 33 тур
Вулверхэмптон
-
Манчестер Сити
-
Англия. Премьер-лига , 33 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Вест Хэм
-:-
Манчестер Сити
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Вест Хэм
-
Манчестер Сити
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Манчестер Сити
-:-
Астон Вилла
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Манчестер Сити
-
Астон Вилла
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Манчестер Сити
34 26 5 3 84:21 83
2
Ливерпуль
34 25 7 2 86:22 82
3
Челси
34 19 9 6 68:29 66
4
Арсенал
34 20 3 11 54:41 63
5
Тоттенхэм
34 19 4 11 59:39 61
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Результаты
04.05.2022 04 мая 2022 ср 22:00
Реал
3 : 1
Манчестер Сити
04.05.2022 04 мая 2022 ср 22:00
1/2 финала
Реал
3
Манчестер Сити
1
Лига чемпионов , 1/2 финала
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
Лидс
0 : 4
Манчестер Сити
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
35 тур
Лидс
0
Манчестер Сити
4
Англия. Премьер-лига , 35 тур
26.04.2022 26 апр. 2022 вт 22:00
Манчестер Сити
4 : 3
Реал
26.04.2022 26 апр. 2022 вт 22:00
1/2 финала
Манчестер Сити
4
Реал
3
Лига чемпионов , 1/2 финала
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
Манчестер Сити
5 : 1
Уотфорд
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 17:00
34 тур
Манчестер Сити
5
Уотфорд
1
Англия. Премьер-лига , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
Манчестер Сити
3 : 0
Брайтон
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 22:00
30 тур
Манчестер Сити
3
Брайтон
0
Англия. Премьер-лига , 30 тур
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