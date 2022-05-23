«У меня швы на верхней губе». Ноэль Галлахер из Oasis разбил лицо об отца игрока «Ман Сити», празднуя золото – даже плачущий Гвардиола переживал

Лиам и Ноэл Галлахеры – самые известные фанаты «Сити». После матча они праздновали, но по-разному. Например, Лиам разругался в соцсетях с экс-игроком «Ливерпуля» Джейми Каррагером в ответ на реплику о том, что «Сити» не выиграет ЛЧ, а Oasis – отстой по сравнению с Beatles.

У Ноэла было другое приключение. Вот что произошло с его слов после того, как счет стал 3:2:

💥 «После третьего гола на стадионе начинается полнейшее сумасшествие. Семья Рубена Диаша сидела чуть выше меня. Я прыгаю как идиот, передаю своего сына как трофей АПЛ, все его поднимают».

💥 «Поворачиваюсь, на меня несется папа Диаша и бьет головой – я на полу и весь в крови. Не вижу последних минут – скорая увозит меня, чтобы мне наложили швы».

💥 «Швы на верхней губе, под глазами два синяка. Пока иду по коридору, в слезах бежит Пеп, мы обнимаемся. Он спрашивает, что у меня с лицом. Я ему: «Иди к своим игрокам!»

💥 «Сейчас я выгляжу так, будто только что вернулся из 1980-х с «Элланд Роуд» (стадион «Лидса» – прим.), будто мне проломили голову. Невероятно. Многие фанаты «Сити» спрашивают, что случилось. Говорю им: «Никогда не догадаетесь».

💥 «На папе Диаша – ни царапины. Он как медведь. Чуть не выбил мне зубы».

Об этом он рассказал в интервью talkSPORT по телефону, поэтому кадры раненого Галлахера пока по интернету не гуляют.