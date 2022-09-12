Как похороны королевы парализовали английский футбол: все грузовики с телеаппаратурой и отряды полицейских заняты в других местах

Из-за смерти королевы Елизаветы II в Великобритании объявлен десятидневный траур. По этой же причины не состоялись матчи седьмого тура в АПЛ и других футбольных лигах.

Есть риск, что и восьмой тур может быть перенесен. А причина – уже в нехватке ресурсов.

Для показа АПЛ не хватает телевизионных грузовиков

В планах Sky Sports числятся прямые трансляции восьми матчей подряд следующего тура АПЛ (восьми, потому что игра «Брайтон» – «Кристал Пэлас» была перенесена из-за забастовки работников железной дороги). Но проблема заключается в нехватке грузовиков, используемых для вещания.

В России такие грузовики называются ПТС (передвижные телевизионные станции). Именно они обеспечивают съемку телепередач за пределами ТВ-студии.

Daily Mail пишет, что у Sky Sports уже заканчиваются свободные грузовики, так как они заняты Sky News, освещающей все, что связано с трауром и предстоящими похоронами королевы. Именно нехватка грузовиков – одно из препятствий к возвращению футбола на телеэкраны.