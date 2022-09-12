Как похороны королевы парализовали английский футбол: все грузовики с телеаппаратурой и отряды полицейских заняты в других местах
Из-за смерти королевы Елизаветы II в Великобритании объявлен десятидневный траур. По этой же причины не состоялись матчи седьмого тура в АПЛ и других футбольных лигах.
Есть риск, что и восьмой тур может быть перенесен. А причина – уже в нехватке ресурсов.
Для показа АПЛ не хватает телевизионных грузовиков
В планах Sky Sports числятся прямые трансляции восьми матчей подряд следующего тура АПЛ (восьми, потому что игра «Брайтон» – «Кристал Пэлас» была перенесена из-за забастовки работников железной дороги). Но проблема заключается в нехватке грузовиков, используемых для вещания.
В России такие грузовики называются ПТС (передвижные телевизионные станции). Именно они обеспечивают съемку телепередач за пределами ТВ-студии.
Daily Mail пишет, что у Sky Sports уже заканчиваются свободные грузовики, так как они заняты Sky News, освещающей все, что связано с трауром и предстоящими похоронами королевы. Именно нехватка грузовиков – одно из препятствий к возвращению футбола на телеэкраны.
Не хватает и полицейских – нагрузка, как во время Олимпиады
Главной же причиной остается нагрузка на полицейские ресурсы. Для обеспечения беспрецедентных мер безопасности в Лондон планировалось отправить до десяти тысяч полицейских. Именно такое число ежедневно должно охранять порядок в столице Великобритании в траурные дни, а особенно – в день похорон королевы 19 сентября.
Десять тысяч – это почти вполовину больше, чем на крупнейшем для полицейских ежегодном мероприятии. Обычно около шести тысяч задействованы на Ноттинг-Хиллском карнавале. В 2022 году он проходил с 27 по 29 августа.
А еще десять тысяч – это ежедневное число полицейских в Лондоне летом 2012-го. Тогда в этом городе проходила Олимпиада.
Какие матчи оказались под угрозой
🇬🇧 В АПЛ был пропущен седьмой тур, где центральным значился матч «Ман Сити» – «Тоттенхэм». В восьмом туре ожидается топовая игра «Челси» – «Ливерпуль». [UPD: матчи «Брайтон» – «Кристал Пэлас», «Челси» – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» перенесены]. Состоится она как раз в Лондоне, где особенно важным будет обеспечение безопасности. Но десятидневный траур к этому времени в стране еще не будет завершен. Так что и занятость полицейских будет сверхвысокой.
🇪🇺 Матч второго тура Лиги чемпионов «Рейнджерс» – «Наполи» перенесен на день вперед, хотя должен был состояться во вторник (13 сентября). Теперь во втором туре ЛЧ будет не равномерно по восемь матчей: в первый день семь, во второй – девять.
«Рейнджерс» объяснил это организационными сложностями и нехваткой полиции. Еще на игру не будут допущены фанаты «Наполи». По принципу спортивной справедливости УЕФА не пустит фанатов «Рейнджерс» в Неаполь на матч шестого тура.
🇪🇺 Матч второго тура Лиги Европы между «Арсеналом» и «ПСВ» запланирован в Лондоне на 15 сентября, но его проведение вообще остается под большим вопросом. Причина та же – нехватка полиции. Пока эта игра числится в расписании, но совершенно нет уверенности, что она состоится. С другой стороны, днем ранее «Челси» также в Лондоне сыграет с «Зальцбургом».
UPD. Днем 12 сентября УЕФА сообщил, что игра «Арсенал» – «ПСВ» в ЛЕ перенесена, новая дата пока не определена.
Но остальным матчам под эгидой УЕФА с участием британских команд пока ничего не должно помешать. Что предстоит:
🔴 Домашние матчи британских команд: «Ливерпуль» сыграет с «Аяксом», «Ман Сити» – с «Боруссией» Дортмунд, а «Челси» – с «Зальцбургом». И «Рейнджерс» – с «Наполи».
🔵 Гостевые игры: «Тоттенхэм» проведет матч против «Спортинга», «Селтик» – против «Шахтера», «МЮ» – против «Шерифа», «Хартс» – против «РФШ», а «Вест Хэм» – против «Силькеборга».