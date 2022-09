Как Британия готовила план на случай смерти Елизаветы II: в прессе индустрия некрологов на годы вперед, запуск госпротокола фразой «Лондонский мост рухнул»

У крупных изданий больше полутора тысяч заготовленных некрологов

В центре некрологов всегда тема смерти, но их авторы утверждают, что все-таки пишут о жизни людей. На протяжении недель, а иногда лет и даже десятилетий они кропотливо собирают фотографии, архивные съемки, интервью и добавляют это в профайл человека, чтобы после его смерти обновить только начало текста и сразу опубликовать его.

Заготовленные некрологи, так называемые advances (достижения), есть у крупнейших агентств и каналов: Би-би-си, CNN, Bloomberg, Reuters, The New York Times, The Washington Post, The Hollywood Reporter. Обычно в них работают отдельные редакции, занимающиеся такими текстами. Число подготовленных материалов зависит от тематики издания – библиотека может превышать и 1800 некрологов.