Как Британия готовила план на случай смерти Елизаветы II: в прессе индустрия некрологов на годы вперед, запуск госпротокола фразой «Лондонский мост рухнул»

Если автор не общается с самим объектом некролога, то часто приходится общаться с его окружением – и это тоже вызывает сложности. Не только потому, что для кого-то это тяжелая тема, но и еще и потому, что такие диалоги порой провоцируют этические сложности. Иногда близкие просят не упоминать о некоторых болезненных фактах биографии, таких как судимости, сексуальность, зависимости и тому подобное.

МакГинес, 18 лет возглавлявший отдел некрологов Би-би-си, считает, что подобные факты не надо умалчивать – если их можно подтвердить, то они только добавят человечности портрету. Раньше авторам было проще смягчать критику, используя эвфемизмы в духе «он был общителен и приветлив в любое время» (человек с алкогольной зависимостью) или «он наслаждался ритмами английского языка» (болтливый человек) – но теперь мода на них прошла.

Авторы некрологов могут написать сотни текстов за жизнь – и некоторые материалы переживут их. Так было с редактором The Washington Post Джозефом Смитом, написавшим некролог Фиделя Кастро (умер в 2016 году) больше чем за 20 лет до его смерти. Лежа в хосписе в 2006 году, Смит сказал: «Не позволяйте им портить мой некролог Кастро!»

Иногда по ошибке некрологи публикуют раньше смерти героев. Один из самых известных случаев – материал Bloomberg о смерти Стива Джобса. Он вышел в 2008 году, на три года раньше смерти бывшего главы Apple. Агентство удалило его и извинилось, но не упомянуло, о ком был текст.

Некрологи о Елизавете II вышли сразу после ее смерти, а правительство запустило протокол

Слухи о плохом самочувствии Елизаветы II ходили несколько лет. Очевидно, что человеку такого статуса медиа готовили не только некрологи, а целые серии материалов: главные речи, фотогалереи, хронологию основных событий жизни, тексты о престолонаследии.

Все это опубликовали 8 сентября после смерти Елизаветы II. Материалы о ней сразу выпустили Би-би-си, Sky, The Guardian и другие крупные медиа. Некоторые изменили традиционную верстку сайта и цвета, чтобы акцентировать внимание на этой теме.