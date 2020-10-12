«Каждый раз, надевая форму «Лейкерс», ты думаешь о наследии Кобе». Чемпионство НБА – как символ и память

Кобе Брайант вместе с дочерью Джанной погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. Он всю жизнь играл в «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым становился пятикратным чемпионом НБА.

«Лейкерс» в сезоне-2019/20 усилились Энтони Дэвисом и были в числе главных фаворитов на чемпионство. Представители клуба не раз публично вспоминали о Кобе.

Через несколько дней после трагедии Леброн Джеймс набил себе татуировку с изображением змеи – символа Кобе. Так же поступил и Дэвис.