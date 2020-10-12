«Каждый раз, надевая форму «Лейкерс», ты думаешь о наследии Кобе». Чемпионство НБА – как символ и память
Кобе Брайант вместе с дочерью Джанной погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. Он всю жизнь играл в «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым становился пятикратным чемпионом НБА.
«Лейкерс» в сезоне-2019/20 усилились Энтони Дэвисом и были в числе главных фаворитов на чемпионство. Представители клуба не раз публично вспоминали о Кобе.
Через несколько дней после трагедии Леброн Джеймс набил себе татуировку с изображением змеи – символа Кобе. Так же поступил и Дэвис.
Главный тренер Фрэнк Вогель утверждал, что это только объединило команду на пути к главной цели: «Это лишь укрепило то, о чем мы думали по ходу всего сезона, а именно тот момент, что мы очень быстро стали семьей. Мы понимаем важность происходящего, понимаем, какая у нас есть возможность в этом сезоне».
«Не было и дня, чтобы я не думал о Кобе», – признавался летом Леброн. Тренируясь перед рестартом сезона, он нанес на кроссовки надпись «RIP 24•8•2» в память о Кобе и его дочери, а на палец надел повязку с номером 24.
Леброн говорил, что хочет, чтобы Кобе и его семья гордились игроками, надевающими майку «Лейкерс». «Не хотим проигрывать в майках Black Mamba», – цитата Дэвиса, когда «Лейкерс» вышли в специальной форме, посвященной Кобе.
Победный бросок Дэвиса во второй финальной игре Запада против «Денвера» Вогель назвал броском Мамбы. Дэвис во время броска прокричал имя Кобе.
Между гибелью Кобе и победой «Лейкерс» прошло 259 дней.
«После трагедии, все, что мы делали, мы делали ради Кобе. И мы его не подвели. Я знаю, что Кобе смотрит на нас и гордится нами. Ванесса гордится нами. Клуб гордится нами. Это многое значит для нас. Кобе был старшим братом для всех нас, и мы сделали это ради него», – это речь Дэвиса по окончании шестой игры.
Бывший игрок «Лейкерс» Пау Газоль поздравил семью Кобе.
Высказался генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка: «Когда я устроился на этот пост, он сказал: «Знаю, что ты делал для меня 20 лет. Даю тебе два-три года, и ты исправишь ситуацию. Ты вернешь «Лейкерс» на первое место. Думаю, ты был прав парень. Ты придал мне силы сделать это».
«Мы сблизились настолько, насколько это возможно, когда это случилось, – сказал после финала Леброн. – Когда ты внутри и история затрагивает твой дом, это имеет еще большее значение. В тот момент мы сказали: «Это важнее нас».
Фанаты в Лос-Анджелесе, скандировали «Кобе».
И еще одна важная цитата Леброна о значимости.
«Каждый раз, надевая форму «Лейкерс», ты думаешь о наследии Кобе, ты думаешь о нем и о том, что он значил для этого клуба на протяжении более 20 лет, и что он отстаивал как на площадке, так и за ее пределами».