Леброн Джеймс
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баскетбол
Глория Мари Джеймс
Лос-Анджелес Лейкерс
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#Леброн Джеймс #НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Глория Мари Джеймс

Лучшее празднование: Леброн лежит на полу, курит сигару и звонит маме. Она родила его в 16 и воспитывала одна

12 октября, 08:55
Валера Полевиков

«Лейкерс» – чемпионы НБА. Команда празднует. Лучший игрок лежит на полу раздевалки, курит сигару и разговаривает с мамой.

«Я никто без тебя. То, через что я прошел, ничто по сравнению с тем, через что прошла ты. Надеюсь, ты и дальше будешь гордиться мной, мама. Я люблю тебя. Ты причина, по которой я могу быть чемпионом».

Это Леброн говорит маме – Глории Мари Джеймс. Он считает ее величайшей матерью в мире, посвящает все победы и всегда упоминает, что всем обязан именно ей.

Глория родила Леброна, когда ей было 16. От парня, который не развивал с ней отношения, а потом сел в тюрьму (и вообще не участвовал в воспитании сына). У Глории была только ее мама, но через три года она умерла. Так 19-летняя Глория осталась одна с Леброном.

Их жизнь была настоящим выживанием. Они переезжали с места на место. Глория не могла найти постоянную работу. Трудностей добавляло, что она даже не закончила среднюю школу.

Леброн вспоминал: «У меня такие воспоминания о детстве: каждый день ты просыпаешься и знаешь, что тебя ждет борьба. Мы были вдвоем – я и она. Я просыпался с надеждой, что на этот раз появится возможность побыть рядом с ней, так как в основном она работала и делала все, чтобы позаботиться обо мне. Но меня заботило только то, чтобы она была дома».

инстаграм Леброна Джеймса

Когда Леброну было 9, Глория отправила его в другую семью. Потому что не справлялась. Леброн стал жить в семье Фрэнка Уокера – своего школьного тренера по футболу. Это был переломный момент – Уокер сильно повлиял на то, чтобы Леброн стал баскетболистом.

С мамой он тоже оставался в близких отношениях. В играх она все время была рядом – даже на школьных матчах. «Моя мама была одним из самых громких людей на трибунах. Она сходила с ума от моих соперников, сходила с ума от судей, сходила с ума от моего тренера и товарищей по команде», – говорил Леброн.

Пандемийное время тяжелое для Леброна еще и потому, что он с февраля не видел маму: «Впервые в жизни я не видел маму на протяжении столь длительного периода. Для меня это сложный момент».

Так Леброн поздравлял маму с днем рождения: «Каждый раз, когда я просыпаюсь, стараюсь отплатить тебе так, чтобы ты гордилась своим единственным сыном. Ищу способ подарить тебе целую вселенную! Еще ты стала моим отцом, братом и сестрой, которых у меня никогда не было. Как, черт возьми, ты все это смогла!»

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