Лучшее празднование: Леброн лежит на полу, курит сигару и звонит маме. Она родила его в 16 и воспитывала одна

Это Леброн говорит маме – Глории Мари Джеймс. Он считает ее величайшей матерью в мире, посвящает все победы и всегда упоминает, что всем обязан именно ей.

Глория родила Леброна, когда ей было 16. От парня, который не развивал с ней отношения, а потом сел в тюрьму (и вообще не участвовал в воспитании сына). У Глории была только ее мама, но через три года она умерла. Так 19-летняя Глория осталась одна с Леброном.

Их жизнь была настоящим выживанием. Они переезжали с места на место. Глория не могла найти постоянную работу. Трудностей добавляло, что она даже не закончила среднюю школу.

Леброн вспоминал: «У меня такие воспоминания о детстве: каждый день ты просыпаешься и знаешь, что тебя ждет борьба. Мы были вдвоем – я и она. Я просыпался с надеждой, что на этот раз появится возможность побыть рядом с ней, так как в основном она работала и делала все, чтобы позаботиться обо мне. Но меня заботило только то, чтобы она была дома».