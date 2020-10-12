Фанаты «Лейкерс» ненавидят собственного игрока
Кайл Кузма – классный. Давайте просто соберем эти факты:
🏀В баскетбол вообще начал играть с двух лет. Родители поставили маленькую установку, и Кузма швырял мяч в кольцо.
🏀Рос в городе Флинт (Мичиган) и описывал его как место с высочайшим уровнем насилия. Баскетбол был отдушиной и превратил Кузму в топ-спортсмена, а не уголовника.
🏀Как Кузма попал в НБА – тут же загремел в первую сборную новичков.
🏀Даже позволял себе хихикать над проспавшим рождественскую вечеринку Леброном: «Ты забыл свою трость, дедушка».
🏀Во время пандемии весной сотрудничал с некоммерческой организацией, которая помогала пенсионерам.
🏀Видели, какую победную треху он пульнул «Денверу» в регулярке?
🏀А как не умилиться такому фото с мамой?
Кузма – важный человек сильнейшей команды сезона-2019/20. Но во время финала возникли сразу три непонятных момента:
После его падения Леброн и Дэвис не помогали ему подняться с места, что для одноклубников в баскетболе выглядит довольно странно.
Кузма проигнорировал Дэвиса в одном из эпизодов. Может, просто не обратил внимания?
Фанаты «Лейкерс» создали петицию с требованием в случае чемпионства не вручать Кузме чемпионский перстень. И подписей уже более 13 тысяч. Хотя в октябре 2018-го Леброн прогнозировал: «Кузма и Лэнс будут любимцами болельщиков. Это можно видеть уже сейчас. Куз выходит на площадку, сразу слышны скандирования в его честь».
Если посмотреть на статистику – это точный не лучший сезон Кузмы. Игровое время, процент попаданий, количество подборов и передач – все упало по сравнению с тем, что было год назад.
Вот что фанаты при желании легко припомнят Кузме:
👽 Весь дебютный сезон занимался троллингом Лонзо Болла. Тот написал песню, где жестко прошелся по нему в тексте.
👽 Хвастался после перехода в «Лейкерс»: «Я встречаюсь со знаменитыми людьми очень часто. Встречаться с ними и заводить какие-то отношения – это очень круто».
👽 Выложил фото в соцсетях с девушкой, где положил руки на ее интимные места. Негатива было много, и Кузма снес фото.
👽 Его персональный тренер раскритиковал Леброна в сравнении с Каваем. «Мне наплевать на него. Желаю всего наилучшего», – ворчал Леброн в адрес тренера.
👽 Раскритиковал фанатов «Нового Орлеана» за свист в адрес ушедшего из команды Энтони Дэвиса: «Им надо было освистывать свою команду, которая позволила Дэвису набрать 41 очко».
В основном фанатам не нравится все вместе: регресс в игре, лень на площадке, обманутые ожидания, множество модных постов в инстаграме. И шум вокруг парня, который мог бы делать больше для статуса настоящей звезды.
«Чтобы завоевать чемпионский титул в этом сезоне, Кузма должен быть нашим третьим лучшим игроком», – утверждал Леброн после того самого попадания с «Денвером». Ничего из этого не вышло. Но при полемике фанатов есть и такие мнения: он никогда и не собирался быть третьей звездой в хорошей команде. Просто у него была хорошая статистика – в плохой.
Известный обозреватель ESPN Зак Лоу не выдержал: «В СМИ про него говорят, будто он участник Матча звезд. Звезда? Он – звезда? Если Кузма – звезда, то кто тогда Крис Миддлтон – член Зала славы? А Девин Букер – величайший?»
- На сторонний хейт Кузма реагирует так: «Мы «Лейкерс» и мы выигрываем. Возможно, многие просто нам завидуют».
- На петицию – так: «Мне плевать. Мне все равно. Твиттер для приколов».
- А в целом – вот так: «Пусть лучше обо мне говорят плохо в «Лейкерс», чем я буду играть в «Орландо» и обо мне вообще не будут говорить».
«Мы с Алексом Карузо пережили мрачные дни «Лейкерс Нэйшн». Мы прошли через перестройку и сезоны без побед. То, что мы сейчас здесь, в финале, – это свидетельство огромной напряженной работы, которую проделали как игроки, так и наш фронт-офис».
Но количество подписей петиции растет. Несмотря на титул.