Фанаты «Лейкерс» ненавидят собственного игрока

Кайл Кузма – классный. Давайте просто соберем эти факты:

🏀В баскетбол вообще начал играть с двух лет. Родители поставили маленькую установку, и Кузма швырял мяч в кольцо.

🏀Рос в городе Флинт (Мичиган) и описывал его как место с высочайшим уровнем насилия. Баскетбол был отдушиной и превратил Кузму в топ-спортсмена, а не уголовника.

🏀Как Кузма попал в НБА – тут же загремел в первую сборную новичков.

🏀Даже позволял себе хихикать над проспавшим рождественскую вечеринку Леброном: «Ты забыл свою трость, дедушка».

🏀Во время пандемии весной сотрудничал с некоммерческой организацией, которая помогала пенсионерам.

🏀Видели, какую победную треху он пульнул «Денверу» в регулярке?