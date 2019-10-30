Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир

Куча очков, размах рук, высокий рост – все это потом. Каждый, кто впервые видит Энтони Дэвиса, сначала замечает ту самую дугу. Узнаваемый бренд, большой символ всей НБА и фишка, которую радостно продвигает сам Дэвис.

Энтони Дэвис рос в обычной афроамериканской семье. Старшая сестра играла в баскетбол в колледже Дейли. Еще у него есть другая сестра-близнец, которая старше всего на минуту. Сам Дэвис всегда выделялся только двумя вещами: баскетбольными способностями и той необычной монобровью. Хотя такими сросшимися брови были у него не всегда.

В старшей школе дразнили. Он рассказывал, что однажды даже пытался избавиться от моноброви. Дэвис принял свою внешность только в момент, когда брови стали совсем густыми. В этом фрагменте шоу Джеймса Кордена сам баскетболист все показывает и рассказывает (монобровь можно хорошо рассмотреть).