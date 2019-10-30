Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир
Куча очков, размах рук, высокий рост – все это потом. Каждый, кто впервые видит Энтони Дэвиса, сначала замечает ту самую дугу. Узнаваемый бренд, большой символ всей НБА и фишка, которую радостно продвигает сам Дэвис.
Энтони Дэвис рос в обычной афроамериканской семье. Старшая сестра играла в баскетбол в колледже Дейли. Еще у него есть другая сестра-близнец, которая старше всего на минуту. Сам Дэвис всегда выделялся только двумя вещами: баскетбольными способностями и той необычной монобровью. Хотя такими сросшимися брови были у него не всегда.
В старшей школе дразнили. Он рассказывал, что однажды даже пытался избавиться от моноброви. Дэвис принял свою внешность только в момент, когда брови стали совсем густыми. В этом фрагменте шоу Джеймса Кордена сам баскетболист все показывает и рассказывает (монобровь можно хорошо рассмотреть).
В 2012 году Энтони Дэвис зарегистрировал свои сросшиеся брови торговой маркой. Тогда он запатентовал слоганы «Бойся брови!» и «Подними бровь!». Сам Дэвис прокомментировал это так: «Я не хочу, чтобы кто-то отрастил себе такую же бровь, а потом на ней зарабатывал. Мы с семьей сделаем так сами, потому что это выглядит уникальным».
Даже тогда за Дэвиса беспокоились. ESPN брал у него интервью, где спрашивал об интересе женщин: «Им действительно все равно. Я даже не знаю. Я предполагаю, что они замечают это. Они никогда ничего не говорили об этом». Вид Дэвиса волнует многих. Однажды актер и рэпер Лудакрис вообще нарядился в его образ на Хэллоуин.
Все в том же 2012-м люди серьезно опасались, что сросшиеся брови станут новой тенденцией во внешнем виде по всему миру. Даже сейчас только по тегу в инстаграме можно найти более 88 тысяч публикаций от мужчин и женщин (часто мелькает Дэвис). Обладатели таких бровей отмечали главное: да, это выглядит не совсем ухожено, но подчеркивает естественность.
Из известных спортсменов монобровь имел футболист Босингва. Но многие женщины (да, это важно) брали пример именно с Дэвиса и пытались раскрутить тенденцию через него. Тренд поддерживала певица Рианна, с признаками моноброви мелькала дочь Мадонны. В итоге мужчин с густыми бровями все равно оказалось во много раз больше. По большей части это осталось личным культом Дэвиса.
Сам Дэвис рассказывал, что может сняться в рекламе с бритвой. Только пострадает там именно бритва: когда Дэвис начнет бриться, он ее просто выбросит. Весной 2018-го в это уже не верилось: тогда Дэвис серьезно показывал, что сбрил монобровь. Перед этим он спрашивал у фанатов в твиттере, стоит ли это делать. Затем вроде бы честно исполнил обещание в рекламе Red Bull.
Потом оказалось, что это розыгрыш. «Да хватит! Вы все знали, что я не собираюсь это делать, лол», – написал Дэвис. Кстати, в опросе победил вариант, что Дэвис все-таки должен сбрить бровь. На такой результат есть давний ответ личного парикмахера Дэвиса: «В этом его сила, сила во лбу. Бровь – его собственная запатентованная вещь».
Еще раньше Дэвис действительно признавался, что никогда не будет разъединять брови. Свою монобровь он оценил в миллиард долларов, назвал иконой и собственностью. Такое определение пошло еще с колледжа, хотя партнеры регулярно намекали Дэвису о том, чтобы бровь он все-таки сбрил. Дэвис отказался, а потом только выиграл от такого решения.
Бровь сделала Энтони Дэвиса популярным на международном уровне. Например, в Китае. Так было еще в 2017-м, когда НБА в этой стране выходила на новый уровень по вниманию. Вот слова Лизы Хсу, которая работала на Tencent.com для китайских зрителей: «В Китае его никто не называет AD. Все зовут его «Брат с большой бровью». Фанаты верят, что он станет суперзвездой».
Сильную известность образу Дэвиса принесла реклама нового приложения НБА. В 2013 году Дэвис двигал монобровью целую минуту. Задумка была в том, что всю информацию можно было получить прямо из нее. Слоган рекламы: «Слушай из брови».
С каждым годом карьеры в НБА Дэвис только увеличивает популярность. Это приносит и новые рекламные контракты, которые в основном связаны с телефонными брендами. Была вот такая 30-секундная реклама Самсунга. Но есть и еще одна версия: класс, учитель, вылезающий из-под парты Энтони Дэвис. На 24-й секунде ищите его монобровь во всей ее красе.
Вместе с Red Bull Энтони Дэвис запускал акцию #GivesYouBrow. Нужно было выложить в твиттер или в инстаграм креативную фотографию с такой вот желтой монобровью. Победитель получал в качестве приза встречу с самим Дэвисом.
За монобровью Дэвис не сильно ухаживает: «Я ничего не делаю. Я просто это не трогаю. В прошлый раз, когда я попробовал, это вышло из-под контроля. Поэтому я просто оставил ее». Известность Дэвиса из-за моноброви была одной из причин, по которой сеть универмагов Saks Fifth Avenue подписала с ним соглашение. Вместе они выпустили 11 предметов одежды.
Это может показаться странным, но монобровь не мешает Дэвису оставаться одним из самых модных и стильных баскетболистов НБА. «Когда я впервые попал в лигу, я увидел, как все переодеваются, носят костюмы и все такое. Поэтому я подумал, что тоже должен носить костюм и следовать за модой», – рассказывал Дэвис. Монобровь делает его образ еще сильнее.
В некоторых культурах сросшиеся брови считаются символом красоты. У девушек они подчеркивают чувственность и естественность. В случае с Дэвисом это естественно принесло бесконечное количество мемов. Над ним издеваются журналисты, фанаты НБА и даже персональные поклонники. Посмотрите развитие его образа через несколько твитов.
Так выглядел Энтони Дэвис без такой густой моноброви:
Когда все это набрало популярность, монобровь Дэвиса рисовали даже детям.
Были и те, кто называл Дэвиса монстром.
Необычная версия моноброви Дэвиса от фаната. Оказалось, что так можно и на груди.
Таким Энтони Дэвиса представлял Nike в ролике-мультфильме. Сейчас мы не смогли найти само видео – кажется, оно уже удалено.
НБА использовала его монобровь даже в представлении игровых моментов.
О ней же Дэвис весело болтал с Брайантом:
Монобровь Энтони Дэвиса в его очередном образе (здесь хорошо).
Монобровь Дэвиса – воплощение здорового корпоративного бунта. Оставаясь глубоко внутри индустрии с единой модой и общими стандартами, Дэвис нашел эффектный и безопасный выплеск для индивидуальности. Это его способ просигналить миру: «Йоу, я один из вас, но у меня свое нутро, и оно не страдает, пытаясь беспощадно втиснуться в ваши рамки». В моноброви Дэвис хранит гармонию между личным и коллективным, которой так не хватает стольким из нас.
Сбрил – проиграл.