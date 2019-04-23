Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц

Все образы Неймара для нас разбирает профессиональный стилист

Владимир Левинсон (СПб), основатель своей школы парикмахеров:

«Шедевров здесь нет. В трендах – три прически:

• Вариант 2015 года. В простонародье называется «undercut» [«стрижка под стрижкой», когда на короткие волосы накладываются более длинные пряди] или «top knot». Это самый мужественный образ.

• Первый вариант 2018 года. Классический афростайл.

• Второй вариант 2018 года. Окрашивание и осветление длинной теменной зоны. Это высокий «skin fade» [технология стрижки, при которой создается дымчатый переход от кожи головы до любой желаемой длины волос]. Напоминает спагетти? Неймар – звезда, поэтому может выглядеть эпатажно.

Эти три прически – лучшие. Варианты 2011 и 2012 годов – стиль панков. Такие прически носили в 70-х годах, когда движение было на подъеме. Панки делают ирокезы в любое время.

Прическа 2016 года – ужас. Напоминает обглоданного тифозного цыпленка. Лицо пухлое, как у толстяка.

Вариант 2013 года – полное безобразие. Будто бы сам себя стриг перед зеркалом. Бесформенно. Мужская форма – квадрат, а там покусано.

Последняя стрижка – хипстерская. Дреды не «актуальность года». Сейчас это просто отдельное стилистическое направление.