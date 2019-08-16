Гигантский Шакил – история любви и ненависти. Обожал свой вес, несмотря на ссоры с партнерами и диеты

«Говоря откровенно, отец регулярно меня колотил. Когда я где-то косячил, он лупил меня и говорил «всегда будь лидером, а не ведомым». Я дико боялся отца. Но не могу сказать, что получал я незаслуженно. Честное слово, если бы не воспитание отца, я бы уже мотал срок или того хуже. Эта школа сделала меня тем, кто я есть», – говорил сам Шакил.

Писавшая его биографию Джеки МакМиллан придерживается иного взгляда на эту историю:

«Как-то раз отец Шакила пришел домой и просто вмазал по лицу сыну, который не сделал ничего плохого. Когда мальчик спросил за что – тот ответил «Сейчас будем смотреть, как парень играет в баскетбол. Он играет в НБА и зарабатывает 15 миллионов долларов, а ты тут бездельничаешь и ведешь себя как придурок». Они смотрели на игру Джона Кончака.

После окончания матча отец повернулся к сыну и сказал «Смотри и думай, если ты будешь относиться к себе должным образом, то когда-то тоже будешь зарабатывать столько же». У меня язык не поворачивается назвать это поучительной историей. Родители Шакила уже давно не вместе и жестокость отца здесь также сыграла свою роль», – поделилась своим мнением журналистка в 2011 году.

Работа военного подразумевала частые переезды, а потому однажды семейство Хиррисонов оказалось в Сан-Антонио. Там Филипп брал своего 15-летнего сына на военную базу, где тот играл в баскетбол с солдатами. Уже тогда Шак выделялся с ростом более двух метров и весом под 110 килограммов, но его все равно задирали. Военные кричали ему «Эй кабан, тебе ничего в баскетболе не светит, будешь служить как отец». Как вспоминал сам О’Нил, после таких случаев он возвращался домой и ревел в подушку.

Зажатый в тиски между жестоким отцом, планирующим использовать его природные данные с максимальной пользой, и общественностью, которая потешалась над ним из-за этих же природных данных, Шакил вырабатывал защитную реакцию: «Я так сильно комплексовал по поводу своих размеров, что всегда старался выглядеть шутом – мне так было проще справляться».