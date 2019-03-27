Однажды Леброн придумал брутальное празднование, которое используют звезды всех видов спорта

Перформанс главной звезды NBA тогда быстро завирусился, стал культовым и распространился на другие виды спорта. За эти годы его много раз повторяли далеко за пределами баскетбола.

Вот как это делают другие.

Брэкстон Миллер в американском футболе (на 1:00):