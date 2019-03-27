Леброн Джеймс
НБА
Хавьер Эрнандес
Усэйн Болт
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#Леброн Джеймс #НБА #Усэйн Болт #Хавьер Эрнандес

Однажды Леброн придумал брутальное празднование, которое используют звезды всех видов спорта

27 марта 2019, 18:50

Примерно шесть лет назад Леброн Джеймс отпраздновал бросок, объединив в один танец несколько движений. Неизвестно, в какой день это возникло, о дате спорят даже поклонники баскетболиста. Празднование называется «Silencer» («глушитель», если дословно по-английски). Вероятно, оно взято из реслинга и напоминают моменты, когда человек переламывает другого о колено. Полагают также, что такими жестами Леброн успокаивает (глушит) фанатов чужой команды, когда его клуб играет гостевой матч.

Как это делает сам Леброн: 

Перформанс главной звезды NBA тогда быстро завирусился, стал культовым и распространился на другие виды спорта. За эти годы его много раз повторяли далеко за пределами баскетбола.

Вот как это делают другие. 

Брэкстон Миллер в американском футболе (на 1:00): 

Фрэнсис Тьяфу в теннисе: 

Усэйн Болт в легкой атлетике: 

Хавьер Эрнандес в футболе: 

Трей Янг в баскетболе: 

Сын Леброна, конечно, с удовольствием повторил: 

А так это выглядит в компьютерной игре:

Bleacher Report даже сделал подборку спортсменов, которые праздновали, как баскетболисты.

Сам Леброн относится к этому скромно: «Здорово, что в других видах спорта есть люди, которые уважают такие жесты и знают их значение. Я чувствую себя немного неловко, когда вижу, как спортсмены подражают некоторым моим вещам». 

Все фото: Bleacher Report
Еще про крутые броски:
Победный бросок Лэмба со своей половины – фурор
Решающий бросок Батлера – мем. Смотрите, как он присел
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