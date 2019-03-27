Однажды Леброн придумал брутальное празднование, которое используют звезды всех видов спорта
Примерно шесть лет назад Леброн Джеймс отпраздновал бросок, объединив в один танец несколько движений. Неизвестно, в какой день это возникло, о дате спорят даже поклонники баскетболиста. Празднование называется «Silencer» («глушитель», если дословно по-английски). Вероятно, оно взято из реслинга и напоминают моменты, когда человек переламывает другого о колено. Полагают также, что такими жестами Леброн успокаивает (глушит) фанатов чужой команды, когда его клуб играет гостевой матч.
Как это делает сам Леброн:
Перформанс главной звезды NBA тогда быстро завирусился, стал культовым и распространился на другие виды спорта. За эти годы его много раз повторяли далеко за пределами баскетбола.
Вот как это делают другие.
Брэкстон Миллер в американском футболе (на 1:00):
Фрэнсис Тьяфу в теннисе:
Усэйн Болт в легкой атлетике:
Хавьер Эрнандес в футболе:
Трей Янг в баскетболе:
Сын Леброна, конечно, с удовольствием повторил:
А так это выглядит в компьютерной игре:
Bleacher Report даже сделал подборку спортсменов, которые праздновали, как баскетболисты.
Сам Леброн относится к этому скромно: «Здорово, что в других видах спорта есть люди, которые уважают такие жесты и знают их значение. Я чувствую себя немного неловко, когда вижу, как спортсмены подражают некоторым моим вещам».