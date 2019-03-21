Решающий бросок Батлера – мем. Смотрите, как он присел

«Филадельфия» обыграла «Бостон» (118-115), а главным героем матча стал Джоэл Эмбиид. Центровой «Филадельфии» набрал 37 очков и сделал 22 подбора. Сейчас этого никто не помнит, потому что все затмил перфоманс Батлера.

При счете 116-113 Джимми взял инициативу на себя и полез обыгрывать соперника. Внешне получилось неуклюже, но все завершилось удачно. Мяч достиг кольца, но еще до засчитанного попадания Батлер присел.