НБА
Джимми Батлер
Филадельфия (б)
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#НБА #Джимми Батлер #Филадельфия (б)

Решающий бросок Батлера – мем. Смотрите, как он присел

21 марта 2019, 20:59
Александр Плеханов

«Филадельфия» обыграла «Бостон» (118-115), а главным героем матча стал Джоэл Эмбиид. Центровой «Филадельфии» набрал 37 очков и сделал 22 подбора. Сейчас этого никто не помнит, потому что все затмил перфоманс Батлера.

При счете 116-113 Джимми взял инициативу на себя и полез обыгрывать соперника. Внешне получилось неуклюже, но все завершилось удачно. Мяч достиг кольца, но еще до засчитанного попадания Батлер присел.

Теперь это обсуждают все. Его заключительный бросок – иллюстрация преображения. 

От попадания были примерно такие эмоции: 

В четвертой четверти Батлер превращается в зверя:

Еще есть такое сравнение:

Бостон оказался где-то на дне:

Лицо Батлера сравнивают с парнем, у которого месяц не было интернета. 

Reddit

Reddit

Батлер охарактеризовал эту позу шуточной. «Я делаю это, когда понимаю, что попал. У этого нет названия. Я просто развлекаюсь», – сказал Джимми. Еще Батлер подтвердил, что в последнее время партнеры доверяют ему исполнение решающих бросков.

В этой игре Батлер набрал 22 очка, а 15 из них пришлись заключительную четверть. Из-за этой победы «Филадельфия» еще увереннее удерживает третье место в Восточной конференции. «Бостон» идет пятым.

Пока у Джимми все получается.

Все фото: «Филадельфия»
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