Решающий бросок Батлера – мем. Смотрите, как он присел
«Филадельфия» обыграла «Бостон» (118-115), а главным героем матча стал Джоэл Эмбиид. Центровой «Филадельфии» набрал 37 очков и сделал 22 подбора. Сейчас этого никто не помнит, потому что все затмил перфоманс Батлера.
При счете 116-113 Джимми взял инициативу на себя и полез обыгрывать соперника. Внешне получилось неуклюже, но все завершилось удачно. Мяч достиг кольца, но еще до засчитанного попадания Батлер присел.
Теперь это обсуждают все. Его заключительный бросок – иллюстрация преображения.
От попадания были примерно такие эмоции:
В четвертой четверти Батлер превращается в зверя:
Еще есть такое сравнение:
Бостон оказался где-то на дне:
Лицо Батлера сравнивают с парнем, у которого месяц не было интернета.
Батлер охарактеризовал эту позу шуточной. «Я делаю это, когда понимаю, что попал. У этого нет названия. Я просто развлекаюсь», – сказал Джимми. Еще Батлер подтвердил, что в последнее время партнеры доверяют ему исполнение решающих бросков.
В этой игре Батлер набрал 22 очка, а 15 из них пришлись заключительную четверть. Из-за этой победы «Филадельфия» еще увереннее удерживает третье место в Восточной конференции. «Бостон» идет пятым.
Пока у Джимми все получается.