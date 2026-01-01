География

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Игра: угадайте страну по гербу
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#география
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В корону королев Великобритании вставлен бриллиант, которым недовольны Индия и другие страны: все из-за «болезненных воспоминаний» колоний
#Кохинур
Где находится самая удаленная точка от суши – найдена через моделирование и стала кладбищем для космических кораблей
#география
Тест: угадайте страну по необычному факту о ней
#география
Тест: угадайте город мира по старому фото
#География
Почему у исландцев нет фамилий
#География