Где находится самая удаленная точка от суши – найдена через моделирование и стала кладбищем для космических кораблей
Точка Немо – самый удаленный объект от суши на Земле. И это даже не объект, а условная точка.
Ее в 1992 году нашел хорватский инженер Хрвойе Лукатела. Он просто задался вопросом, какое место наиболее страшно для крушения корабля – то место, где людей нет поблизости. Лукатела никуда не поплыл, а на компьютере смоделировал точку, которая максимально далеко от суши.
И так он нашел координаты Точки Немо (названа в честь героя романов Жюль Верна и латинского слова «никто»). Она расположена в южной части Тихого океана. И ближайшие земли находятся от нее в 2668 км:
- Атолл Дюси
- Остров Моту-Нуи
- Остров Маэр
А ближайшее населенное место от Точки Немо – это остров Пасхи.
Где находится Точка Немо?
У ученых есть версия, что люди даже ни разу не проплывали через Точку Немо. Поэтому нет исследований о том, что же там. Но они и не нужны: Точка Немо – это просто место в океане, которое из-за своей удаленности не стало даже точкой в маршрутах кораблей.
Рядом с Точкой Немо даже не очень много живности. Ученым известно о бактериях и о маленьких крабах, которые живут на дне рядом с жерлом вулканов.
Место вокруг Точки Немо признано «наименее активным биологическим местом мирового океана», но под водой там находятся десятки космических объектов. Потому что это самое безопасное место, чтобы им затонуть.
Кстати, ближайшие до Точки Немо люди – это космонавты МКС. Они находятся в 450 км от Точки, в то время как ближайшие люди на Земле – в почти 3 тысячи км.
Точка Немо – это мистика. Ее предсказал Лавкрафт, а еще оттуда доносился очень громкий звук
Писатель Говард Лавкрафт еще в ХХ веке предсказывал, что где-то в океане есть загадочное место, которое отдалено от суши с людьми. Удивительно, но Лавкрафт почти угадал место Точки Немо. Только он описывал целый город Р’льех, который там затоплен по водой и охраняется Ктулху.
Про Точку Немо можно найти много легенд, рассказов и фантазий (все-таки, это уникальное место, которое известно только по снимкам со спутников). Но был реальный случай, который удивил ученых.
В 1997 году был зафиксирован странный звук, похожий на «Блуп!». Звук уловили разные датчики со всего океана – такой громкий звук не мог издать кит или корабль. Позже ученые выяснили, что источник звука как раз исходил из мест Точки Немо. Десять лет ушло на то, чтобы разгадать загадку и отмахиваться от версий про Ктулху. В итоге выяснилось, что так громко на самом деле ломался лед.