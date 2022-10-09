Где находится самая удаленная точка от суши – найдена через моделирование и стала кладбищем для космических кораблей

Точка Немо – самый удаленный объект от суши на Земле. И это даже не объект, а условная точка.

Ее в 1992 году нашел хорватский инженер Хрвойе Лукатела. Он просто задался вопросом, какое место наиболее страшно для крушения корабля – то место, где людей нет поблизости. Лукатела никуда не поплыл, а на компьютере смоделировал точку, которая максимально далеко от суши.

И так он нашел координаты Точки Немо (названа в честь героя романов Жюль Верна и латинского слова «никто»). Она расположена в южной части Тихого океана. И ближайшие земли находятся от нее в 2668 км:

Атолл Дюси

Остров Моту-Нуи

Остров Маэр

А ближайшее населенное место от Точки Немо – это остров Пасхи.