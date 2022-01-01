география
Инфо
Комплекс наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки
Факт
Основы современной академической географии в 1-й половине XIX в. заложили Александр Гумбольдт и Карл Риттер
Лента
Материалы
Материалы
Художник 50 лет делал гигантскую скульптуру-город посреди пустыни в Неваде – как она выглядит и в чем тут идея
#география
Почему Москву накрыли смог и гарь: что случилось с лесными пожарами в Рязанской области и повторится ли ситуация 2010-го
#география
Как Британия выселила жителей островов Чагос за тысячи км из-за строительства военной базы – они 50 лет ждут возвращения
#география
Чем важен Венсенский замок во Франции, куда россиян не пускает минобороны страны – там сидел маркиз Де Сад и казнена Мата Хари
#география
Как послушать звуки природы со всего мира: шторм в Марокко, чайки на Чукотке, прибой в Индонезии и многое другое
#география
Игра: назовите все 50 штатов США
#география
Все материалы