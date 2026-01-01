география

Инфо
Комплекс наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки
Факт
Основы современной академической географии в 1-й половине XIX в. заложили Александр Гумбольдт и Карл Риттер
Лента
Материалы
Материалы
Игра: угадайте страну по гербу
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#география
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Где находится самая удаленная точка от суши – найдена через моделирование и стала кладбищем для космических кораблей
#география
Тест: угадайте страну по необычному факту о ней
#география
Почему обломки «Титаника» уже 110 лет просто лежат на дне и почему скоро они совсем исчезнут
#география
🍅 Испанцы устраивают праздник, где все выходят на улицы города и кидаются помидорами – а потом вместе отмывают стены, дороги, себя
#география
Художник 50 лет делал гигантскую скульптуру-город посреди пустыни в Неваде – как она выглядит и в чем тут идея
#география
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