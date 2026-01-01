география

Инфо
Комплекс наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки
Факт
Основы современной академической географии в 1-й половине XIX в. заложили Александр Гумбольдт и Карл Риттер
Лента
Материалы
Игра: угадайте страну по гербу
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#география
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Где находится самая удаленная точка от суши – найдена через моделирование и стала кладбищем для космических кораблей
#география
Тест: угадайте страну по необычному факту о ней
#география
Почему обломки «Титаника» уже 110 лет просто лежат на дне и почему скоро они совсем исчезнут
#география
🍅 Испанцы устраивают праздник, где все выходят на улицы города и кидаются помидорами – а потом вместе отмывают стены, дороги, себя
#география
Художник 50 лет делал гигантскую скульптуру-город посреди пустыни в Неваде – как она выглядит и в чем тут идея
#география
Почему Москву накрыли смог и гарь: что случилось с лесными пожарами в Рязанской области и повторится ли ситуация 2010-го
#география
Игра: назовите все 50 штатов США
#география
Как девушка из России живет на Шри-Ланке: дефолт, панические атаки после терактов, поиск жены через объявления в газете, сингальский язык
#география
Как Британия выселила жителей островов Чагос за тысячи км из-за строительства военной базы – они 50 лет ждут возвращения
#география
Чем важен Венсенский замок во Франции, куда россиян не пускает минобороны страны – там сидел маркиз Де Сад и казнена Мата Хари
#география
Как послушать звуки природы со всего мира: шторм в Марокко, чайки на Чукотке, прибой в Индонезии и многое другое
#география
Тест: угадайте город России по необычному гербу
#география
Почему в день ВДВ купаются в фонтанах и почему это одобряют не все десантники
#география
25 полезных сайтов для путешествий
#география
Как Сочи пережил крупнейшие в истории ливни: за сутки выпало 90% месячной нормы, больше 60 автомобилей пострадало, погибла женщина
#география
Как добраться до Курильских островов и что там посмотреть
#география
Если вас проглотит кит, вы выживете – они сами выплевывают людей
#география
Самое длинное слово в мире: 189 тысяч (!) букв и 3,5 часа чтения – но в книге рекордов учтено лишь 195-буквенное
#география
Турист после шторма 18 часов барахтался в открытом море, держался лишь за надувной мяч – так он выжил и дождался спасателей
#география
Уникальная жара в Европе: в Великобритании впервые красный уровень опасности, в Испании падают птицы, в Португалии – рекорды температур
#география
Угадайте страну по фото: тест на внимательность и знание географии
#география
Лучшие и худшие страны для переезда – исследование: Россия в середине рейтинга, Мексика – в лидерах из-за простоты обустройства и открытых людей
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#география
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Уже в этом году на Земле будет 8 миллиардов жителей: в позапрошлом веке был всего 1 млрд, пик роста – в 1960-х, лидером по количеству станет Индия
#география
Экскременты дельфинов спасут коралловые рифы – ученые написали про это отдельный доклад
#география
Япония использует искусственный интеллект на пляже: система вычисляет течения и предупреждает спасателей со смарт-часами
#география
Угадайте страну по картине художника. Самый красивый тест по географии и живописи
#живопись
Собака впервые обошла Землю пешком со своим человеком: 39 стран за 7 лет
#география
Японец напился в баре и потерял флешку с данными 460 тысяч жителей города: там адреса и телефоны для пособий после пандемии
#география
Игра: назовите все страны, где самый крупный город – не столица
#география
У побережья Колумбии найден корабль с сокровищами на $17 млрд: ЮНЕСКО призывает их не трогать, а претендуют Испания и Боливия
#география
Назовите 193 страны мира. Игра-тест на знание географии ООН
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#мир
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