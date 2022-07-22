Как добраться до Курильских островов и что там посмотреть

Курильские острова: названия, главное о них

🐠 В их число входят 56 островов, их протяженность – 1200 км.

🐠 После Второй мировой войны они входят в Сахалинскую область России.

🐠 Япония оспаривает принадлежность южных островов – Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи.

🐠 Курильские острова делятся на три района: Курильский, Северо-Курильский, Южно-Курильский. Но привычнее деление на Северные, Средние и Южные Курилы

🐠 Всего там проживают примерно 21,5 тысячи человек.

Курильские острова – какие из них крупнее остальных

Если выделять острова площадью больше 1000 квадратных километров, то их четыре:

🏝️️ Итуруп – самый большой, там находится примерно треть всех жителей Курильских островов. На Южных Курилах много населенных пунктов и только один город – Курильск. Он расположен на Итурупе, но живет в нем не более 1600 человек. Также на Итурупе есть сразу 20 вулканов, действующие из которых – девять.

🏝️️ Парамушир – второй по площади остров. В нем есть город Северо-Курильск численностью чуть больше двух тысяч человек. Сам остров очень ветреный, на нем даже был рекорд скорости для архипелага (230 км/ч).

🏝️️ Кунашир – третий по площади. Там примерно десять тысяч человек, четыре действующих вулкана. А еще – около 20 км до японского острова Хоккайдо.

🏝️️ Уруп – он чуть меньше Кунашира. И почти необитаемый. Там происходит добыча золота, а постоянных жителей нет вообще.