Как добраться до Курильских островов и что там посмотреть
Курильские острова: названия, главное о них
🐠 В их число входят 56 островов, их протяженность – 1200 км.
🐠 После Второй мировой войны они входят в Сахалинскую область России.
🐠 Япония оспаривает принадлежность южных островов – Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи.
🐠 Курильские острова делятся на три района: Курильский, Северо-Курильский, Южно-Курильский. Но привычнее деление на Северные, Средние и Южные Курилы
🐠 Всего там проживают примерно 21,5 тысячи человек.
Курильские острова – какие из них крупнее остальных
Если выделять острова площадью больше 1000 квадратных километров, то их четыре:
🏝️️ Итуруп – самый большой, там находится примерно треть всех жителей Курильских островов. На Южных Курилах много населенных пунктов и только один город – Курильск. Он расположен на Итурупе, но живет в нем не более 1600 человек. Также на Итурупе есть сразу 20 вулканов, действующие из которых – девять.
🏝️️ Парамушир – второй по площади остров. В нем есть город Северо-Курильск численностью чуть больше двух тысяч человек. Сам остров очень ветреный, на нем даже был рекорд скорости для архипелага (230 км/ч).
🏝️️ Кунашир – третий по площади. Там примерно десять тысяч человек, четыре действующих вулкана. А еще – около 20 км до японского острова Хоккайдо.
🏝️️ Уруп – он чуть меньше Кунашира. И почти необитаемый. Там происходит добыча золота, а постоянных жителей нет вообще.
Курильские острова: как туда добраться – есть варианты с самолетом и паромом
✈️ Для начала нужно попасть в Южно-Сахалинск. Перелет, например, из Москвы в этот город займет 8,5 часов. Билет в одну сторону из Москвы может стоить примерно от 11 тысяч рублей.
Дальше – еще один перелет. В Итуруп (около 6000 рублей) или Кунашир (примерно та же стоимость).
🚢 Еще вариант – добраться теплоходом или паромом. Для этого сначала нужно попасть в город Корсаков (примерно 40 км от Южно-Сахалинска).
А затем выбрать пункт назначения – Южно-Курильск, Курильск (остров Кунашир) или Малокурильское (остров Шикотан). Стоимость – от 1240 до 8127 рублей в зависимости от удобства номеров. Время в пути – примерно сутки.
🚁 Внутри островов можно летать вертолетом. Например, за 2300 рублей можно перелететь с Кунашира на Шикотан.
Билеты лучше бронировать примерно за месяц до предполагаемой поездки
Какие существуют туры на Курильские острова – разнообразные варианты
Ими занимаются сразу несколько турфирм. Есть самые разные предложения.
💰 Например, четырехдневный авиатур на Итуруп – примерно 70 тысяч рублей.
💰 Десятидневный тур на Кунашир – под 100 тысяч. Неделя – ближе к 70 тысячам.
💰 Восьмидневный авиатур на Сахалин и Итуруп может стоить более 120 тысяч рублей.
💰 На несколько тысяч дешевле десятидневный тур на Сахалин и Кунашир.
💰 Двухнедельный тур по Сахалину, Кунаширу и Шикотану может обойтись почти в 170 тысяч.
Все это – примерные цены ряда турфирм, если вы не захотите путешествовать самостоятельно.
Что нужно для поездки и где остановиться: нельзя без пропуска, можно забыть о топ-отелях
Острова Сахалинской области (кроме самого Сахалина) – пограничная зона, куда нужен пропуск. Его можно оформить на «Госуслугах», но лучше заняться этим заранее, так как оформление займет около месяца. Притом надо указать места, которые собираетесь посетить. Туркомпания также может помочь в оформлении.
Отелей всего несколько, но крупных нет. Здания малоэтажные из-за высокой сейсмичности. В среднем, номер на двоих может стоить около 3000 рублей. Есть варианты и в гостевых домах, они подешевле.
Курильские острова: что посмотреть, главные достопримечательности
Основные из них помимо самих городов:
🔔 Вулкан Эбеко – находится на Парамушире, у него несколько кратеров.
🔔 Вулкан Алаид – самый высокий на Курилах (2339 м).
🔔 Вулкан Тятя – самый высокий из числа действующих (1819 м).
🔔 Острова Шушму и Матуа – исторические места с катакомбами, траншеями и различными сооружениями.
🔔 Водопад Птичий – одна из главных достопримечательностей заповедника, в которой собирается много птиц.
🔔 Мыс Край Света – он на острове Шикотан, и там очень красивые виды. Соседние острова (Итуруп и Кунашир) тоже видны.
🔔 Водопад Илья Муромец – самый крупный в России, высотой 140 м.
🔔 Бухта Безымянная – на Шикотане, там снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
Погода на Курильских островах – когда лучше ехать, какой там климат
Комфортная погода – с июня по сентябрь.
☀️ Самый жаркий месяц – август, температура может прогреться до +25.
❄️ Зимой – колебания средних температур от -5 до +1.
На острове Шикотан самый мягкий климат. А самый теплый – Кунашир.