Экономика: Материалы

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Материалы
Самые необычные и странные профессии России: обрезчик копыт и переворачиватель календаря под песню Шуфутинского
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#Реклама
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10 лучших бизнес-клубов для предпринимателей
#Экономика
Что такое трейдинг и как на этом заработать
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Игра: выберите вашу идеальную профессию
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В каких странах сейчас работают карты «Мир» и какие иностранные банки перестали их принимать
#Экономика
Где можно купить айфон 14 в России – изучаем все варианты и сравниваем цены
#Apple
Почему Шотландия первой в мире сделала тампоны и прокладки бесплатными: «менструальная бедность» и психологический дискомфорт
#Экономика
Как выиграть миллиард $ в лотереях: откуда там столько денег, сколько на самом деле забирает победитель и почему по закону нельзя скрыть имя
#Экономика
# новости
В чем секрет успеха IKEA, как она изменила среду и почему ее все любят – разбираем принципы, мышление, уловки
#IKEA
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Профессия Java-разработчик
#Экономика
Кто продает товары из IKEA в России: список брендов, которые торгуют на «Яндекс.Маркете» после закрытия магазинов
#IKEA
Как сделать фигурку лего со своим лицом и одеждой – Lego запустила сервис-конструктор индивидуальных фигурок за 12$
#LEGO
Секреты лего: сколько стоит самый дорогой набор, почему так больно наступать на детальки, правда ли лица человечков стали злее
#LEGO
Sunlight закрывается: как навязчивая спам-реклама стала мемом и почему сама компания считает, что с ней все ок
#Sunlight
Как Lego уходит из России и почему лего (возможно) не пропадет из России после ухода
#LEGO
Почему Илон Маск отменил покупку Twitter – и почему Twitter все равно заставляет его это сделать
#Илон Маск
Как IKEA провалила старт распродажи: нельзя оформить покупку на сайте, есть решение через заявку – и оно не работает
#IKEA
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями
#Россия
Как попасть в IKEA на прощальную распродажу – базовая инструкция: где проходит, какие товары доступны, сколько длится
#IKEA
Тест: угадай большие компании по их старым логотипам
#Экономика
Почему на всех рублевых банкнотах города, а не портреты – и зачем нужен новый дизайн
#Экономика
Два мужика в Белгороде сидели на диване 100 часов, не вставая (даже в туалет!) – так они соревновались за этот диван. Финал истории – кино
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#Экономика
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Как теперь будут зарабатывать блогеры в России после потери денег из ютуба, тиктока и инстаграма
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#экономика
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IKEA устроила закрытую распродажу только для сотрудников – но пользователи «Авито» массово ищут их, чтобы договориться
#IKEA
Что такое дефолт – объясняем простыми словами
#Экономика
Как сырки «Б.Ю. Александров» стали великими и почему после смерти создателя меняют название из-за судебных споров
#Борис Александров
Аноним заплатил $19 млн за обед с Уорреном Баффетом – в чем смысл
#Уоррен Баффет
Кто такой аналитик данных – чем занимается, что должен знать и уметь, зарплата и особенности профессии
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#Экономика
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Рэпер Big Baby Tape продал участие в треке за 10 биткоинов (=12 млн рублей) криптоинвестору – тот появляется на минуту
#Big Baby Tape
Разбираем главные вопросы об уходе Coca-Cola: что будет с другими напитками компании (от BonAqua до «Добрый»), как там Pepsi, кому заводы
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#Экономика
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Уходит ли IKEA из России – разбираем последние новости
#Экономика
На что похож новый лого McDonald’s и за что его критикуют: разбираем мнения дизайнеров и мемы соцсетей
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#McDonaldʼs
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Какие иностранные компании остаются в России, какие остановили инвестиции – разбираем список из 1363 компаний от Йельского университета
#Экономика
Что рассказывает новый владелец McDonald’s в России: сеть вырастет до 1000 ресторанов, управление из Новокузнецка, название еще не выбрали
#Александр Говор
Сбербанк отключают от SWIFT – что об этом надо знать
#Экономика