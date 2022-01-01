Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
География
Материалы
Космос
Материалы
Политика
Материалы
Новости
Медицина
Материалы
Новости
Коронавирус
Материалы
Новости
Еда
Материалы
Экономика
Технологии
География
Космос
Политика
Медицина
Коронавирус
Еда
Главная
Экономика
Материалы
Экономика: Материалы
Главная
Материалы
Почему Шотландия первой в мире сделала тампоны и прокладки бесплатными: «менструальная бедность» и психологический дискомфорт
#Экономика
17 августа, 14:20
Профессия Java-разработчик
#Экономика
10 августа, 13:41
Кто продает товары из IKEA в России: список брендов, которые торгуют на «Яндекс.Маркете» после закрытия магазинов
#IKEA
04 августа, 21:28
Как выиграть миллиард $ в лотереях: откуда там столько денег, сколько на самом деле забирает победитель и почему по закону нельзя скрыть имя
#Экономика
31 июля, 19:09
Как сделать фигурку лего со своим лицом и одеждой – Lego запустила сервис-конструктор индивидуальных фигурок за 12$
#LEGO
26 июля, 13:25
Sunlight закрывается: как навязчивая спам-реклама стала мемом и почему сама компания считает, что с ней все ок
#Sunlight
19 июля, 21:29
Как Lego уходит из России и почему лего (возможно) не пропадет из России после ухода
#LEGO
12 июля, 16:56
Секреты лего: сколько стоит самый дорогой набор, почему так больно наступать на детальки, правда ли лица человечков стали злее
#LEGO
12 июля, 14:00
#
новости
В чем секрет успеха IKEA, как она изменила среду и почему ее все любят – разбираем принципы, мышление, уловки
#IKEA
17 июня, 17:35
4
Почему Илон Маск отменил покупку Twitter – и почему Twitter все равно заставляет его это сделать
#Илон Маск
09 июля, 13:15
Как IKEA провалила старт распродажи: нельзя оформить покупку на сайте, есть решение через заявку – и оно не работает
#IKEA
06 июля, 10:20
Как попасть в IKEA на прощальную распродажу – базовая инструкция: где проходит, какие товары доступны, сколько длится
#IKEA
03 июля, 21:40
Как Иран 40 лет живет под санкциями: нефть в обмен на чай, наличные через пилотов самолетов, защита от увольнений
#Иран
28 марта, 17:15
Тест: угадай большие компании по их старым логотипам
#Экономика
30 июня, 23:32
Почему на всех рублевых банкнотах города, а не портреты – и зачем нужен новый дизайн
#Экономика
30 июня, 18:10
Два мужика в Белгороде сидели на диване 100 часов, не вставая (даже в туалет!) – так они соревновались за этот диван. Финал истории – кино
1
#Экономика
28 июня, 17:09
1
IKEA устроила закрытую распродажу только для сотрудников – но пользователи «Авито» массово ищут их, чтобы договориться
#IKEA
27 июня, 21:54
«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями
#Россия
14 марта, 19:55
Что такое дефолт – объясняем простыми словами
#Экономика
26 июня, 22:22
Как сырки «Б.Ю. Александров» стали великими и почему после смерти создателя меняют название из-за судебных споров
#Борис Александров
24 июня, 22:42
Аноним заплатил $19 млн за обед с Уорреном Баффетом – в чем смысл
#Уоррен Баффет
19 июня, 00:38
Кто такой аналитик данных – чем занимается, что должен знать и уметь, зарплата и особенности профессии
#Экономика
17 июня, 21:52
Как теперь будут зарабатывать блогеры в России после потери денег из ютуба, тиктока и инстаграма
1
#экономика
16 марта, 16:45
1
Рэпер Big Baby Tape продал участие в треке за 10 биткоинов (=12 млн рублей) криптоинвестору – тот появляется на минуту
#Big Baby Tape
17 июня, 19:35
Разбираем главные вопросы об уходе Coca-Cola: что будет с другими напитками компании (от BonAqua до «Добрый»), как там Pepsi, кому заводы
1
#Экономика
17 июня, 00:24
1
Уходит ли IKEA из России – разбираем последние новости
#Экономика
15 июня, 17:46
На что похож новый лого McDonald’s и за что его критикуют: разбираем мнения дизайнеров и мемы соцсетей
1
#McDonaldʼs
09 июня, 15:13
1
Какие иностранные компании остаются в России, какие остановили инвестиции – разбираем список из 1363 компаний от Йельского университета
#Экономика
04 июня, 22:12
Что рассказывает новый владелец McDonald’s в России: сеть вырастет до 1000 ресторанов, управление из Новокузнецка, название еще не выбрали
#Александр Говор
03 июня, 20:08
Сбербанк отключают от SWIFT – что об этом надо знать
#Экономика
02 июня, 18:28
О профессии Пайтон-разработчика — кто это простыми словами, чем занимается и как стать Python-developer с нуля
#Экономика
30 мая, 14:19
10 блюд, которые McDonald’s вычеркнул из меню: бургер с ананасом, пицца и другие
#McDonaldʼs
26 мая, 22:50
«Одна из самых важных монет древнего мира»: на аукцион выставят монету, связанную с убийцами Цезаря – ей больше 2000 лет
#Юлий Цезарь
26 мая, 13:12
Разбираем уход Nike из России: в чем главная проблема и сколько компания потеряет без русского рынка
#Nike
25 мая, 14:26
Как у продуктов в России появились проблемы с упаковкой тетрапак: соки убирают цвет из-за нехватки краски, производитель сокращает печать
#Экономика
24 мая, 15:30
Показать еще
1
2
3
...
5