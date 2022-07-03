Как попасть в IKEA на прощальную распродажу – базовая инструкция: где проходит, какие товары доступны, сколько длится

3 июля на официальном сайте компании появилось сообщение о последней распродаже IKEA в России – она начнется с 5 июля и будет доступна теперь уже для всех желающих.

Сроки действия распродажи

Пока точно неизвестно. На официальном сайте IKEA об этом сказано:

1. Акция будет длиться несколько недель.

2. Официально продажа для пользователей завершится, когда вся продукция закончится.

Территория, на которой действует доставка товаров

На данный момент все магазины IKEA закрыты, поэтому заказать мебель можно только на сайте компании. При этом забрать мебель IKEA можно только в городах, где были магазины, и на территории в радиусе 50 км от них. Список городов такой:

Москва;

Санкт-Петербург;

Краснодар;

Екатеринбург;

Казань;

Нижний Новгород;

Новосибирск;

Омск;

Ростов-на-Дону;

Самара;

Уфа.

Чтобы проверить, возможна ли доставка товаров в ваш дом, нужно вбить индекс на этапе заказа или обратиться в службу поддержки. Доставка же возможна только из ближайшего магазина. Если ваш город не входит в этот список и не расположен в 50 км, то на сайте можно заказать необходимую мебель и оформить самовывоз. Пункты, доступные для выдачи заказов, вы можете посмотреть здесь.