Как попасть в IKEA на прощальную распродажу – базовая инструкция: где проходит, какие товары доступны, сколько длится
27 июня IKEA запустила закрытую продажу для сотрудников. Эта акция была организована перед сокращением бизнеса компании в России. Изначально она действовала до 1 июля, но позже, по данным различных медиа, ее продлили до 5 июля. Об этом у нас был отдельный текст:
3 июля на официальном сайте компании появилось сообщение о последней распродаже IKEA в России – она начнется с 5 июля и будет доступна теперь уже для всех желающих.
Сроки действия распродажи
Пока точно неизвестно. На официальном сайте IKEA об этом сказано:
1. Акция будет длиться несколько недель.
2. Официально продажа для пользователей завершится, когда вся продукция закончится.
Территория, на которой действует доставка товаров
На данный момент все магазины IKEA закрыты, поэтому заказать мебель можно только на сайте компании. При этом забрать мебель IKEA можно только в городах, где были магазины, и на территории в радиусе 50 км от них. Список городов такой:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Краснодар;
- Екатеринбург;
- Казань;
- Нижний Новгород;
- Новосибирск;
- Омск;
- Ростов-на-Дону;
- Самара;
- Уфа.
Чтобы проверить, возможна ли доставка товаров в ваш дом, нужно вбить индекс на этапе заказа или обратиться в службу поддержки. Доставка же возможна только из ближайшего магазина. Если ваш город не входит в этот список и не расположен в 50 км, то на сайте можно заказать необходимую мебель и оформить самовывоз. Пункты, доступные для выдачи заказов, вы можете посмотреть здесь.
Ассортимент перед онлайн-продажей IKEA
Все доступные товары можно посмотреть на официальном сайте IKEA в разделе «товары». Если в вашем магазине нет конкретного товара, то вы можете посмотреть наличие в другом.
Дополнительные факты перед финальной распродажей IKEA для пользователей
- Скидочные карты IKEA Family не распространяются на эту распродажу. Также нельзя использовать подарочные карты: «Это технически невозможно». Деньги за подарочные и виртуальные карты можно вернуть в отделе ИКЕА Сервис. Также они недоступны для использования в других странах;
- Покупка товаров в приложении IKEA невозможна;
- Некоторые товары продаются не отдельно, а совместно с другими. Пример на сайте IKEA – петли, которые продаются в комбинации с гардеробом, шкафом и другими товарами;
- Центр поддержки поможет спланировать помещение (работает с 08:00 по 20:00 по мск каждый день). Но там нельзя спланировать слишком сложные комбинации;
- Услуги пошива, дизайна, выкупа мебели, передачи мебели в переработку недоступны. Услуга сборки и услуга оформления рассрочки и кредита также недоступны на время онлайн-распродажи.