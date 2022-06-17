В чем секрет успеха IKEA, как она изменила среду и почему ее все любят – разбираем принципы, мышление, уловки

Идея Кампрада в том, чтобы производить практичные товары и продавать их по ценам ниже рыночных. В то время в Швеции были суровые условия жизни, когда люди обходились минимумом. И Кампрад вложил этот стиль жизни в идею компании, чтобы из минимальных ресурсов создавать практичную мебель:

«Простой, прямолинейный и приземленный образ жизни – часть нашего наследия. Чтобы быть собой и оставаться ближе к реальности. Мы неформальны, прагматичны и считаем бюрократию нашим самым большим врагом».

Этой бизнес-идеи IKEA придерживается до сих пор – компания предлагает функциональные, долговечные и экологичные товары для дома по ценам, которые большинство людей могут себе позволить. Слоган компании – делать повседневную жизнь людей лучше.

«Эстетика IKEA урезана и минимальна, что не случайно, – говорила дизайнер интерьеров Broderic Design Эшли Бродерик. – Простые формы с небольшим количеством декоративных элементов легче изготавливать. Можно производить больше за меньшее время, повышая эффективность и снижая производственные затраты. Большая часть мебели IKEA доступна в черном, белом или нешлифованном виде. Производя больше предметов в меньшем количестве отделок, она использует преимущества экономии масштаба».

Когда IKEA вышла на мебельный рынок, возникла проблема с пространством для хранения. Так появилась плоская упаковка, когда мебель разобрана по частям и убрана в коробки. Эту идею предложил дизайнер Гиллис Лундгрен: «Когда я подумал, как нам сохранить большое количество этих столов по низкой цене, то решил: «Почему бы не снять ножки?»