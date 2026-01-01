IKEA

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Основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа
Дата основания
1943 г.
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Материалы
Материалы
Кто продает товары из IKEA в России: список брендов, которые торгуют на «Яндекс.Маркете» после закрытия магазинов
#IKEA
Как IKEA провалила старт распродажи: нельзя оформить покупку на сайте, есть решение через заявку – и оно не работает
#IKEA
Как попасть в IKEA на прощальную распродажу – базовая инструкция: где проходит, какие товары доступны, сколько длится
#IKEA
IKEA устроила закрытую распродажу только для сотрудников – но пользователи «Авито» массово ищут их, чтобы договориться
#IKEA
В чем секрет успеха IKEA, как она изменила среду и почему ее все любят – разбираем принципы, мышление, уловки
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#IKEA
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Уходит ли IKEA из России – разбираем последние новости
#Экономика
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