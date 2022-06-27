IKEA устроила закрытую распродажу только для сотрудников – но пользователи «Авито» массово ищут их, чтобы договориться
IKEA проводит распродажу перед сокращением российского бизнеса. Она проходит в два этапа: на первом продукцию покупают только сотрудники магазинов, на втором – любые желающие. Первый этап стартовал 27 июля и продлится «несколько дней». Mash утверждает, что изначально распродажу для сотрудников планировали до 1 июля, но теперь якобы продлят до 5 числа.
Вход в магазины проходит по пропускам – постороннему войти не получится. Baza опубликовала видео, иллюстрирующее ажиотаж вокруг распродажи: сотрудники IKEA в подмосковных Химках забегают в магазины и сталкиваются друг с другом в попытке скорее взять нужный товар. Но такая реакция была не у во всех городах – работница IKEA из Петербурга рассказала «Фонтанке», что в ее магазине все прошло спокойно.
Параллельно с новостями о распродаже пользователи «Авито» стали искать перекупщиков – тех работников IKEA, кто мог бы купить товары для них. «Гол» нашел такие объявления от жителей Казани, Уфы, Ростова-на-Дону, Петербурга, Московской области, Москвы.
Через некоторые объявления пользователи ищут определенную позицию каталога, через некоторые ищут покупателей мебели вообще. Авторы предлагают либо фиксированную оплату, либо процент от стоимости.
Baza утверждает, что сотрудникам запрещено перепродавать товары или скупать их оптом. Тем не менее на «Авито» есть минимум одно объявление от якобы действующего сотрудника, предлагающего услуги перекупщика.
IKEA не объявила о полном уходе из России – только о сокращении масштабов бизнеса. Пока это значит, что компания ищет покупателей новых фабрик. В каком виде она продолжит работать (и продолжит ли), непонятно.