IKEA устроила закрытую распродажу только для сотрудников – но пользователи «Авито» массово ищут их, чтобы договориться

Параллельно с новостями о распродаже пользователи «Авито» стали искать перекупщиков – тех работников IKEA, кто мог бы купить товары для них. «Гол» нашел такие объявления от жителей Казани, Уфы, Ростова-на-Дону, Петербурга, Московской области, Москвы.

Через некоторые объявления пользователи ищут определенную позицию каталога, через некоторые ищут покупателей мебели вообще. Авторы предлагают либо фиксированную оплату, либо процент от стоимости.