Кто продает товары из IKEA в России: список брендов, которые торгуют на «Яндекс.Маркете» после закрытия магазинов

Хотя продукция тех же потравщиков есть на Ozon или Wildberries, эти площадки не позиционируют ее как «товары ИКЕА». «Яндекс» же размещает их в отдельной вкладке и продает как продукцию, аналогичную IKEA.

Кто продает товары IKEA в России

Среди сотрудничающих с «Маркетом» поставщиков – казахстанская «АГФ-Групп» и мебельный холдинг «Ангстрем». Всего таких поставщиков 11, «Маркет» ведет переговоры и с другими компаниями.

Хотя поставщиков пока только 11, брендов, которые продают «товары ИКЕА» на «Маркете», больше 40. Маркетплейс объединил в одном разделе не только поставщиков, но и магазины, продающие продукцию IKEA.

Продукция, произведенная по технологическим картам IKEA, защищена авторским правом, говорили в «Асконе» (производитель матрасов), поэтому производство стопроцентных копий нарушило бы законы. Пока непонятно, продают ли на «Маркете» остатки оригинальной продукции или же запускают долгосрочное сотрудничество с продажей похожих/идентичных товаров.

Какие бренды продают «товары ИКЕА» на «Яндекс.Маркете»

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