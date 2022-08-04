Кто продает товары из IKEA в России: список брендов, которые торгуют на «Яндекс.Маркете» после закрытия магазинов
IKEA еще в марте приостановила работу магазинов в России, а позже объявила о «сокращении масштабов бизнеса». Что именно это значит, по-прежнему непонятно, но на фоне этого поставщики сети стали продавать товары на сторонних площадках.
Где купить товары IKEA: их продают на «Яндекс.Маркете»
«Яндекс.Маркет» стал напрямую сотрудничать с поставщиками IKEA. Теперь товары, которые раньше производились для сети, размещают на этом маркетплейсе, рассказали «Голу» в техподдержке. Речь среди прочего идет о постельном белье, матрасах, комодах, стульях.
Хотя продукция тех же потравщиков есть на Ozon или Wildberries, эти площадки не позиционируют ее как «товары ИКЕА». «Яндекс» же размещает их в отдельной вкладке и продает как продукцию, аналогичную IKEA.
Кто продает товары IKEA в России
Среди сотрудничающих с «Маркетом» поставщиков – казахстанская «АГФ-Групп» и мебельный холдинг «Ангстрем». Всего таких поставщиков 11, «Маркет» ведет переговоры и с другими компаниями.
Хотя поставщиков пока только 11, брендов, которые продают «товары ИКЕА» на «Маркете», больше 40. Маркетплейс объединил в одном разделе не только поставщиков, но и магазины, продающие продукцию IKEA.
Продукция, произведенная по технологическим картам IKEA, защищена авторским правом, говорили в «Асконе» (производитель матрасов), поэтому производство стопроцентных копий нарушило бы законы. Пока непонятно, продают ли на «Маркете» остатки оригинальной продукции или же запускают долгосрочное сотрудничество с продажей похожих/идентичных товаров.
Какие бренды продают «товары ИКЕА» на «Яндекс.Маркете»
Стулья
- StooL Group;
- TetChair;
- Bergenson Bjor;
- Woodville;
- Red Black;
- Leset;
- «Мебель21»;
- Umbra.
Домашний текстиль
- ARUA.
Столы и столики
- Letta;
- «Мебелик»;
- Interium;
- AIM;
- Signal;
- Stool Group.
Диваны и кровати
- Pushe;
- «ВоБаза»;
- Divan24;
- «Арджуна»;
- Mebelson;
- «Викомторг»;
- «Равновесие»;
- Bruno;
- «Мебель Лион»;
- «Ваш Диван 77».
Стеллажи
- «Сима-ленд»;
- FnG;
- «Экспресс Офис»;
- URM;
- «Феликс»;
- «ТриЯ».
Комоды и тумбы
- «ДСВ Мебель»;
- «GG Мебель»;
- «Принцесса Мелания»;
- Vental;
- «НК-мебель»;
- «Уфамебель»;
- «Мегамебель»;
- STIL.
Полки
- «Мебельная фабрика 1+1»;
- «Мигом Мебель»;
- «Уфамебель»;
- Umbra;
- Black Red White;
- mobi;
- «Море комфорта»;
- STIL.
Матрасы
- Askona.
Посуда
- Arzberg;
- Villeroy & Boch;
- Bronco;
- Ariane;
- Walmer;
- Lefard;
- Wilmax;
- Luminarc;
- Fissman;
- Balvi;
- Arcopal;
- Elan Gallery;
- ОСЗ;
- KunstWerk;
- Black+Blum;
- Добрушинский фарфоровый завод.
Подушки
- «Аскона»;
- Oltex.
Текстиль и ковры
- «Этель»;
- Comfy Home;
- KARNA;
- Home One;
- Sofi de Marko;
- «Домашний уют»;
- Hiking Industry;
- «Рыжий кот»;
- «Доляна»;
- Homa Doma;
- «Ника»;
- JoyArty;
- «Магазин Лен».
Освещение
- balvi;
- Umbra;
- Lamela;
- «IDEA (М-Пластика)»;
- iDealList;
- Villa Collection;
- Candle Story;
- ArteLamp;
- Paulmann;
- Vitaluce;
- In Home;
- «Старт»;
- Elekrtostandard;
- Homsu;
- Vibrosa;
- Freya;
- Besthouse;
- RDN;
- Rombica
Хозяйственные товары и хранение
- balvi;
- Umbra;
- Econova;
- Lafred;
- «Еврогарант»;
- Valiant;
- Zurkibet;
- «Доляна»;
- Homsu.