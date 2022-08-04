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Кто продает товары из IKEA в России: список брендов, которые торгуют на «Яндекс.Маркете» после закрытия магазинов

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очередь в ИКЕА в Москве незадолго до закрытия магазинов в марте

Keystone Press Agency / Global Look Press

IKEA еще в марте приостановила работу магазинов в России, а позже объявила о «сокращении масштабов бизнеса». Что именно это значит, по-прежнему непонятно, но на фоне этого поставщики сети стали продавать товары на сторонних площадках.

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Где купить товары IKEA: их продают на «Яндекс.Маркете»

«Яндекс.Маркет» стал напрямую сотрудничать с поставщиками IKEA. Теперь товары, которые раньше производились для сети, размещают на этом маркетплейсе, рассказали «Голу» в техподдержке. Речь среди прочего идет о постельном белье, матрасах, комодах, стульях.

«Яндекс.Маркет» запустил отдельный раздел для таких товароы

«Яндекс.Маркет»

Хотя продукция тех же потравщиков есть на Ozon или Wildberries, эти площадки не позиционируют ее как «товары ИКЕА». «Яндекс» же размещает их в отдельной вкладке и продает как продукцию, аналогичную IKEA.

Кто продает товары IKEA в России

Среди сотрудничающих с «Маркетом» поставщиков – казахстанская «АГФ-Групп» и мебельный холдинг «Ангстрем». Всего таких поставщиков 11, «Маркет» ведет переговоры и с другими компаниями.

Хотя поставщиков пока только 11, брендов, которые продают «товары ИКЕА» на «Маркете», больше 40. Маркетплейс объединил в одном разделе не только поставщиков, но и магазины, продающие продукцию IKEA.

Продукция, произведенная по технологическим картам IKEA, защищена авторским правом, говорили в «Асконе» (производитель матрасов), поэтому производство стопроцентных копий нарушило бы законы. Пока непонятно, продают ли на «Маркете» остатки оригинальной продукции или же запускают долгосрочное сотрудничество с продажей похожих/идентичных товаров.

Какие бренды продают «товары ИКЕА» на «Яндекс.Маркете»

Стулья

  • StooL Group;
  • TetChair;
  • Bergenson Bjor;
  • Woodville;
  • Red Black;
  • Leset;
  • «Мебель21»;
  • Umbra.

Домашний текстиль

  • ARUA.

Столы и столики

  • Letta;
  • «Мебелик»;
  • Interium;
  • AIM;
  • Signal;
  • Stool Group.

Диваны и кровати

  • Pushe;
  • «ВоБаза»;
  • Divan24;
  • «Арджуна»;
  • Mebelson;
  • «Викомторг»;
  • «Равновесие»;
  • Bruno;
  • «Мебель Лион»;
  • «Ваш Диван 77».

Стеллажи

  • «Сима-ленд»;
  • FnG;
  • «Экспресс Офис»;
  • URM;
  • «Феликс»;
  • «ТриЯ».

Комоды и тумбы

  • «ДСВ Мебель»;
  • «GG Мебель»;
  • «Принцесса Мелания»;
  • Vental;
  • «НК-мебель»;
  • «Уфамебель»;
  • «Мегамебель»;
  • STIL.

Полки

  • «Мебельная фабрика 1+1»;
  • «Мигом Мебель»;
  • «Уфамебель»;
  • Umbra;
  • Black Red White;
  • mobi;
  • «Море комфорта»;
  • STIL.

Матрасы

  • Askona.

Посуда

  • Arzberg;
  • Villeroy & Boch;
  • Bronco;
  • Ariane;
  • Walmer;
  • Lefard;
  • Wilmax;
  • Luminarc;
  • Fissman;
  • Balvi;
  • Arcopal;
  • Elan Gallery;
  • ОСЗ;
  • KunstWerk;
  • Black+Blum;
  • Добрушинский фарфоровый завод.

Подушки

  • «Аскона»;
  • Oltex.

Текстиль и ковры

  • «Этель»;
  • Comfy Home;
  • KARNA;
  • Home One;
  • Sofi de Marko;
  • «Домашний уют»;
  • Hiking Industry;
  • «Рыжий кот»;
  • «Доляна»;
  • Homa Doma;
  • «Ника»;
  • JoyArty;
  • «Магазин Лен».

Освещение

  • balvi;
  • Umbra;
  • Lamela;
  • «IDEA (М-Пластика)»;
  • iDealList;
  • Villa Collection;
  • Candle Story;
  • ArteLamp;
  • Paulmann;
  • Vitaluce;
  • In Home;
  • «Старт»;
  • Elekrtostandard;
  • Homsu;
  • Vibrosa;
  • Freya;
  • Besthouse;
  • RDN;
  • Rombica

Хозяйственные товары и хранение

  • balvi;
  • Umbra;
  • Econova;
  • Lafred;
  • «Еврогарант»;
  • Valiant;
  • Zurkibet;
  • «Доляна»;
  • Homsu.
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