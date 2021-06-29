Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду

IKEA переименовала бутылку для воды. Уже догадались, в честь кого?

2 часа назад

Главное нефутбольное событие Евро – это то, как Криштиану Роналду отодвинул бутылку Coca-Cola на пресс-конференции. Дальше началось безумие: все отодвигали бутылки, пили из них, а Станислав Черчесов открыл бутылку колы другой бутылку колы.

И вот только сейчас IKEA обыграла инфоповод и выпустила бутылку CRISTIANO. Это многоразовая бутылка, которая предназначена только для воды. Стоит она два доллара.

На самом деле IKEA давно выпускала эту бутылку, но только сейчас переименовала.  

Мы, кстати, писали, о Coca-Cola. По ссылке ниже можете почитать:

Как Coca-Cola и Pepsi соревнуются больше ста лет и чем именно различаются

Если лень, то вот мемы и ситуации, которые сдетанировал Криштиану.

Гранит Джака пил колу и прошел в 1/4 финала. Роналду не пил и...В общем, выводы делайте сами.

Coca-Cola пьет слезы Роналду.

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