IKEA переименовала бутылку для воды. Уже догадались, в честь кого?

На самом деле IKEA давно выпускала эту бутылку, но только сейчас переименовала.

Мы, кстати, писали, о Coca-Cola. По ссылке ниже можете почитать:

Как Coca-Cola и Pepsi соревнуются больше ста лет и чем именно различаются

Если лень, то вот мемы и ситуации, которые сдетанировал Криштиану.

Гранит Джака пил колу и прошел в 1/4 финала. Роналду не пил и...В общем, выводы делайте сами.