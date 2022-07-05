Распродажа IKEA стартовала с зависаний и проблем с заказами: первые полдня нельзя добавить товар и даже зайти в аккаунт
В середине июня IKEA объявила о полном уходе из России. В конце месяца компания устроила распродажу для сотрудников. Позже стало известно, что 5 июля начнется онлайн-распродажа оставшихся товаров для покупателей в онлайн-магазине.
Но в первый же час сайт работал со сбоями.
Как видно из скриншота сбоев, они нарастали, к утру снижались, а утром и далее снова росли.
На 11 утра по Москве 5 июля такая ситуация. Сам сайт грузится, но попытка добавления товара в корзину каждый раз неудачная.
А войти в аккаунт нельзя вообще.
В официальной группе вк есть сообщение о распродаже. Внимание к нему велико, учитывая количество лайков, репостов и просмотров. Комментарии отключены.
В группе «Барахолка IKEA» покупатели делятся комментариями.
- Ночью и рано утром были те же проблемы – в аккаунт не войти, товар в корзину не добавить.
- Редко кому в аккаунт войти удавалось, но купить ничего было нельзя.
- После дозвона в службу поддержки: продажи начнутся сегодня, время неизвестно, у зарегистрированных пользователей должны появиться все сохраненные товары.
В 12 часов по Москве компания объяснила сложности на сайте. Заказы обрабатываются вручную, прием через корзину недоступен.
С 5 июля IKEA предлагает такие правила распродажи.
- Онлайн-продажа товаров – с 5 июля только на сайте IKEA.
- Доставка – только в городах, где есть магазины компании: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).
- Можно оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнеров (Ozon, Почта России). Но тоже только в городах, где есть магазины IKEA и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города). Доставка до пунктов выдачи заказов в других городах недоступна.
- Вернуть товары, купленные с 5 июля 2022 года, можно в течение 14 дней после покупки.
- Гарантийный срок на все товары, купленные с 5 июля 2022 года – два месяца с момента приобретения.