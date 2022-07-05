Распродажа IKEA стартовала с зависаний и проблем с заказами: первые полдня нельзя добавить товар и даже зайти в аккаунт

В середине июня IKEA объявила о полном уходе из России. В конце месяца компания устроила распродажу для сотрудников. Позже стало известно, что 5 июля начнется онлайн-распродажа оставшихся товаров для покупателей в онлайн-магазине.

Но в первый же час сайт работал со сбоями.