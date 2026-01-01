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Тренер «Локомотива» дисквалифицирован на два года – в свой день рождения: он назвал темнокожую волейболистку «обезьяной» и не извинился
#Локомотив (в)
Вы видите новости, что талибы обезглавили волейболистку. Похоже, это фейк
#Махджубин Хакими
Россия гениально вернулась в финале ОИ по волейболу после двух проигранных сетов. Но в тай-брейке не помог повтор
#Сборная России (волейбол)
Звезда волейбольной России – белорус: назван в честь Егора Летова и однажды в Нью-Йорке похудел за неделю на 9 кг из-за прогулок
#Олимпиада-2020
Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом
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#Олимпиада-2020
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Самая нелепая травма Олимпиады – две волейболистки Турции ударились зубами в полете за мячом. Кровь, слезы от боли – и победа над Россией
#Олимпиада-2020
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Волейбол
Европейская конфедерация волейбола не развела клубы России и Украины в женской ЛЧ. Они сыграют на нейтральной территории
#волейбол
Волейбол
Волейболист Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев. Все из-за допинг-пробы 2013 года
#Дмитрий Мусэрский
Волейбол
🇷🇺 Россия сыграет против Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико на домашнем чемпионате мира по волейболу
#Россия (волейбол)
Волейбол
Россия в четвертьфинале проиграла Польше и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
#Россия (волейбол)
Волейбол
Россия победила Украину в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
#Россия (волейбол)
Волейбол
Россия и Украина сыграют в 1/8 финала ЧЕ по волейболу среди мужчин. Это их первый матч с 2005 года
#Россия (волейбол)