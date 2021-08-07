Россия гениально вернулась в финале ОИ по волейболу после двух проигранных сетов. Но в тай-брейке не помог повтор
7 августа в Токио состоялся финал Олимпиады-2020 по волейболу. В нем сыграли сборные Франции и России.
Данные по Франции:
- Для этой сборной это пятая Олимпиада в истории.
- Лучший результат – 8-е место в 1988-м.
- Последний раз, когда Франция участвовала на ОИ – Рио-2016. Там Франция заняла 9-е место.
Данные по России:
- С 1996-го Россия постоянно оказывается в четверке лучших.
- Последний громкий успех – ОИ-2012, когда наша сборная вытащила гениальный финал с Бразилией. Тогда команду тренировал Владимир Алекно.
Дорога к финалу Олимпиады в Токио была достаточно трудным, ведь в полуфинале Россия обыграла Бразилию. Об этом мы писали здесь:
Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом
Финал с Францией получился не менее трудным:
1. Россия повела в счете. Франция в середине сета даже взяла тайм-аут, чтобы сократить разрыв.
2. Правда, бодрое начало сета не означало хороший конец. Франция проснулась и вырвала сет.
3. Второй сет – тоже грусть, Россия отдала и его. И была на тот момент близка к поражению по сетам 0:3.
4. Третий сет – приятная неожиданность для России, если сравнивать его с двумя предыдущими. Россия вырвала победу в нем и вернулась в игру – 25:21.
5. Четвертый сет – снова победа России, 21:25. И здесь оживилась сборная России: запасные разминались и поддерживали игроков на площадке. Волейболисты, которые были в игре, ярче и громче реагировали на забитые мячи.
6. Пятый сет был до 15 очков, и здесь России не повезло. Французы выиграли 15:12. Последний промах случился, когда Михайлов пробил в аут – Россия попросила посмотреть видеоповтор. Но Франция праздновала заранее – и не зря, потому что видеоповтор ничего не решил: она стала чемпионом Олимпиады.