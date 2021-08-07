Россия гениально вернулась в финале ОИ по волейболу после двух проигранных сетов. Но в тай-брейке не помог повтор

Дорога к финалу Олимпиады в Токио была достаточно трудным, ведь в полуфинале Россия обыграла Бразилию. Об этом мы писали здесь:

Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом

Финал с Францией получился не менее трудным:

1. Россия повела в счете. Франция в середине сета даже взяла тайм-аут, чтобы сократить разрыв.

2. Правда, бодрое начало сета не означало хороший конец. Франция проснулась и вырвала сет.

3. Второй сет – тоже грусть, Россия отдала и его. И была на тот момент близка к поражению по сетам 0:3.

4. Третий сет – приятная неожиданность для России, если сравнивать его с двумя предыдущими. Россия вырвала победу в нем и вернулась в игру – 25:21.