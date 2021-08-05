Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом

Мужская сборная России по волейболу встретилась в полуфинале с бразильцами и победила 3-1. Матч начинался в 7:00 по московскому времени и ради него точно стоило бы просыпаться даже ночью.

Игры России и Бразилии называются волейбольной классикой. Это каждый раз принципиальное соперничество и в абсолютном большинстве случаев – драмы. Так случилось и на Олимпиаде-2020.

• Россия и Бразилия обменялись победами в двух первых сетах, а в третьем Бразилия уверенно шла к победе. Сначала было примерно ровно, но в середине партии бразильцы взяли несколько очков подряд. Счет дошел до 19:12 в их пользу, затем – до 20:13 .

Здесь стоит уточнить: на табло было 20:12, но показан счет был неправильно, должен был быть 20:13. Встреча останавливалась два раза для уточнения счета, затем России добавили недостающее очко.

• Нашим до победы в сете оставалось набрать минимум 12 очков, бразильцам – всего пять. Как правило, такие отставания отыгрываются в очень редких случаях, но в полуфинале получилось. Россия дотащила счет до 22:18, а потом, проиграв очко, взяла четыре подряд. Бразилия сравняла – 24:24, но следующие два мяча оказались нашими. 2-1 в нашу пользу по сетам, хотя в середине на это было очень тяжело надеяться.

• В четвертом сете Россия дала повести бразильцам в начале, отставала на очко в конце и довела до победы – 25:23. Решающий удар нанес Егор Клюка.