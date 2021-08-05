Россия снова легендарно прошла Бразилию в волейболе: отыграла аж минус семь в третьем сете и закрыла игру в четвертом
Мужская сборная России по волейболу встретилась в полуфинале с бразильцами и победила 3-1. Матч начинался в 7:00 по московскому времени и ради него точно стоило бы просыпаться даже ночью.
Игры России и Бразилии называются волейбольной классикой. Это каждый раз принципиальное соперничество и в абсолютном большинстве случаев – драмы. Так случилось и на Олимпиаде-2020.
• Россия и Бразилия обменялись победами в двух первых сетах, а в третьем Бразилия уверенно шла к победе. Сначала было примерно ровно, но в середине партии бразильцы взяли несколько очков подряд. Счет дошел до 19:12 в их пользу, затем – до 20:13.
Здесь стоит уточнить: на табло было 20:12, но показан счет был неправильно, должен был быть 20:13. Встреча останавливалась два раза для уточнения счета, затем России добавили недостающее очко.
• Нашим до победы в сете оставалось набрать минимум 12 очков, бразильцам – всего пять. Как правило, такие отставания отыгрываются в очень редких случаях, но в полуфинале получилось. Россия дотащила счет до 22:18, а потом, проиграв очко, взяла четыре подряд. Бразилия сравняла – 24:24, но следующие два мяча оказались нашими. 2-1 в нашу пользу по сетам, хотя в середине на это было очень тяжело надеяться.
• В четвертом сете Россия дала повести бразильцам в начале, отставала на очко в конце и довела до победы – 25:23. Решающий удар нанес Егор Клюка.
Что интересного происходило между ними раньше:
• Россия впервые победила Бразилию на Олимпиаде – в 2008-м. Такой факт: 19 очков набрал 20-летний Максим Михайлов. Сейчас Михайлов – главная звезда нашей команды и знаменосец России на Олимпиаде-2020.
Россия и Бразилия тогда больше не пересекались, но уехали с медалями – бразильцы с серебром, а наши – с бронзой.
• Олимпийский финал в Лондоне – память на долгие годы. Наши проиграли 0-2 по сетам и в третьей партии уступали 19:22. Комментатор сдавленным голосом говорил, что это был, может быть, последний шанс зацепиться. Но нет: вытащили 29:27, а потом взяли еще два сета, а с ними и золото.
Главный тренер российской сборной Владимир Алекно поставил блокирующего Мусэрского диагональным, а Михайлова перевел доигровщиком – именно этот ход изменил игру в решающий момент. «Не было никакого гениального тренерского решения! Был очень простой и логичный стратегический ход», – говорил Алекно.
• С тех пор Бразилия мешала нам практически везде – побеждала Россию трижды на двух чемпионатах мира и выбила в полуфинале прошлой Олимпиады.
Сходство с Рио-2016 было и сейчас: в четвертьфинале наши обыграли Канаду, а в полуфинале попали на Бразилию.
• Бразильцев Россия обыграла и на Олимпиаде-2020 в группе. Причем фаворитами были бразильцы, но получили от наших 0-3. Бешеный настрой подтверждал и Александр Волков, влетев на полной скорости в щит.
Никакой эйфории от результата при этом не возникло. «Бразильцы не показали тот волейбол, который они показывали еще месяц-два назад», – сказал Михайлов. «Мы понимаем, что это исключение. Обычно у них все работает намного слаженнее», – отметил Кобзарь. «Если вы думаете, что в следующем матче будет то же, – сильно заблуждаетесь», – итог от Туомаса Саммельвуо.
Россия в седьмой раз на Олимпиаде подряд добралась до полуфинала, но золото выигрывала лишь однажды. Финала было всего два – тот самый с Бразилией в Лондоне, а еще – против Югославии в Сиднее-2000 (0-3).
Теперь у наших будет еще один финал. Соперник – Франция или Аргентина. Сам матч пройдет в субботу, 7 августа. Начало – в 15:15 по московскому времени.