Олимпиада-2020
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
Аслан Карацев
Елена Веснина
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#Олимпиада-2020 #Анастасия Павлюченкова #Андрей Рублев #Елена Веснина #Аслан Карацев

Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна

01 августа, 17:32
Автор:
Илья Егоров

Федерация тенниса России

1 августа в Токио проходил суперважный день для российского тенниса на Олимпиаде-2020 – финал микста, в котором встречались две пары из России: Анастасия Павлюченкова-Андрей Рублев и Елена Веснина-Аслан Карацев.

Победили Павлюченкова и Рублев, но массовый зритель это не увидел. Вот что показывали в это время каналы-вещатели Олимпиады:

• Первый канал – гимнастику и повтор утреннего волейбольного матча Россия – Тунис. У канала были проблемы и с показом матча-финала одиночного разряда среди мужчин, в котором встречались Карен Хачанов и Александр Зверев. Периодически Первый канал запускал вместо него гимнастику, а теннис показывал в маленьком углу.

• «Россия 1» – канал запустил финал микста не с начала, а потом и вовсе заменил его фехтованием. Соревнования по фехтованию закончились до конца теннисного матча, но дальше канал запустил шоу Петросяна.

• «Матч ТВ» – не было трансляции встречи ни на основном канале, ни на тематических.

Фактически единственным местом, где зрители могли посмотреть матч двух пар из России, был сервис ВГТРК «Смотрим» – но без комментариев. Мы спросили Илью Фирсова, автора телеграм-канала «Телеспортивные бредни», почему основные вещатели забили на показ финала микста. Его мнение:

«Ситуация изначально была неразрешимой: в одном таймслоте теннис, финал фехтования с россиянами, спортивная гимнастика и легкая атлетика – четыре события на три канала. Чем-то пришлось бы жертвовать в любом случае даже при самой адекватной схеме раздела трансляций. Выбрали теннис: там исход в виде золота России был определен, а противостояние «‎наши-не наши» всегда собирает больший рейтинг.

Другое дело, что потом «‎Россия-1» вместо того, чтобы допоказать теннис, включила Петросяна. Это грубая ошибка, но она вписывается в общую картину показа на главном канале ВГТРК – важнее сохранить сетку, чем качественно осветить события, доставшиеся по жеребьевке. Поэтому любое вылезание за указанное в программе время приводит к тому, что трансляцию просто прерывают».

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Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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