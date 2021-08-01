Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна

1 августа в Токио проходил суперважный день для российского тенниса на Олимпиаде-2020 – финал микста, в котором встречались две пары из России: Анастасия Павлюченкова-Андрей Рублев и Елена Веснина-Аслан Карацев.

Победили Павлюченкова и Рублев, но массовый зритель это не увидел. Вот что показывали в это время каналы-вещатели Олимпиады:

• Первый канал – гимнастику и повтор утреннего волейбольного матча Россия – Тунис. У канала были проблемы и с показом матча-финала одиночного разряда среди мужчин, в котором встречались Карен Хачанов и Александр Зверев. Периодически Первый канал запускал вместо него гимнастику, а теннис показывал в маленьком углу.

• «Россия 1» – канал запустил финал микста не с начала, а потом и вовсе заменил его фехтованием. Соревнования по фехтованию закончились до конца теннисного матча, но дальше канал запустил шоу Петросяна.

• «Матч ТВ» – не было трансляции встречи ни на основном канале, ни на тематических.