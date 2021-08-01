Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
1 августа в Токио проходил суперважный день для российского тенниса на Олимпиаде-2020 – финал микста, в котором встречались две пары из России: Анастасия Павлюченкова-Андрей Рублев и Елена Веснина-Аслан Карацев.
Победили Павлюченкова и Рублев, но массовый зритель это не увидел. Вот что показывали в это время каналы-вещатели Олимпиады:
• Первый канал – гимнастику и повтор утреннего волейбольного матча Россия – Тунис. У канала были проблемы и с показом матча-финала одиночного разряда среди мужчин, в котором встречались Карен Хачанов и Александр Зверев. Периодически Первый канал запускал вместо него гимнастику, а теннис показывал в маленьком углу.
• «Россия 1» – канал запустил финал микста не с начала, а потом и вовсе заменил его фехтованием. Соревнования по фехтованию закончились до конца теннисного матча, но дальше канал запустил шоу Петросяна.
• «Матч ТВ» – не было трансляции встречи ни на основном канале, ни на тематических.
Фактически единственным местом, где зрители могли посмотреть матч двух пар из России, был сервис ВГТРК «Смотрим» – но без комментариев. Мы спросили Илью Фирсова, автора телеграм-канала «Телеспортивные бредни», почему основные вещатели забили на показ финала микста. Его мнение:
«Ситуация изначально была неразрешимой: в одном таймслоте теннис, финал фехтования с россиянами, спортивная гимнастика и легкая атлетика – четыре события на три канала. Чем-то пришлось бы жертвовать в любом случае даже при самой адекватной схеме раздела трансляций. Выбрали теннис: там исход в виде золота России был определен, а противостояние «наши-не наши» всегда собирает больший рейтинг.
Другое дело, что потом «Россия-1» вместо того, чтобы допоказать теннис, включила Петросяна. Это грубая ошибка, но она вписывается в общую картину показа на главном канале ВГТРК – важнее сохранить сетку, чем качественно осветить события, доставшиеся по жеребьевке. Поэтому любое вылезание за указанное в программе время приводит к тому, что трансляцию просто прерывают».
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