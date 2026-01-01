Аслан Карацев

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Теннис
Карацев и Хачанов вылетели в третьем круге Australian Open
#Australian Open
Теннис
Карацев вышел в финал турнира ATP в Сиднее и сыграет с Марреем. Это его четвертый финал за год
#ATP
Теннис
Джокович, Рублев и Карацев снялись с ATP Cup. Это первый теннисный турнир сезона перед Australian Open
#ATP Cup
Теннис
🎾 Карацев обновил личный рекорд в мировом рейтинге. Он впервые поднялся на 16-е место
#Аслан Карацев
Теннис
Рублев и Карацев вышли в финал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе
#Теннис
Теннис
🎾 Кудерметова сыграет в финале парного разряда в Индиан-Уэллс, Рублев и Карацев – в полуфинале
#Вероника Кудерметова
Все новости
Материалы
Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
#Олимпиада-2020
«Матч ТВ» включил игру Карацева, когда он проигрывал второй сет (90-я минута!). Это из-за особенностей контракта
#Матч ТВ
Карацев заработал за Australian Open больше, чем за всю карьеру
#Аслан Карацев
Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске
#Аслан Карацев
Все материалы