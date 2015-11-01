Матч ТВ

Дата запуска
1 ноября 2015 г.
Факт
Был создан по предложению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера
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Последние новости
Футбол
«Матч ТВ» будет основным вещателем финала ЛЧ-2022. Канал назвал это первым случаем, когда УЕФА не нанял сторонний продакшн
#Матч ТВ
MMA
«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года
#Матч ТВ
Спортивная гимнастика
«Матч ТВ» на три года купил права на турниры по гимнастике. Вскоре после критики из-за отсутствия трансляций в России
#Матч ТВ
Футбол
«Радио Зенит» стало частью субхолдинга «Матч»
#Матч ТВ
Футбол
«Матч ТВ» покажет матчи РПЛ в ближайшие четыре года. Тендера не будет
#Матч ТВ
Футбол
Василий Конов стал гендиром агентства спортивной информации «Матч+». Евгений Слюсаренко – главредом агентства
#Матч ТВ
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Материалы
Feduk стал ведущим погоды (!) на «Матч ТВ» (!!) – в эфире делал отсылки на свои тексты и прорекламировал новый трек
#Feduk
«Боевые самки». «Матч ТВ» показывает матчи женского амфутбола в бикини – двухлетней давности. В анонсах акценты на фигурах, комментаторы не знают, где конец игры
#Матч ТВ
Как «Матч ТВ» сохранил права на РПЛ без тендера. Участники говорят о больших деньгах, зрители – массово возмущаются
#РПЛ
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
#Медведев — Джокович
РПЛ впервые объявила тендер на права трансляций. Денег точно станет больше. Но, похоже, у «Матч ТВ» есть только один-два конкурента
#РПЛ
Главная загадка Канделаки на «Матч ТВ» – почему вообще человек вне спорта возглавил спортивный канал
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#Тина Канделаки
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