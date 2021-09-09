РПЛ впервые объявил тендер на права трансляций. Денег точно станет больше. Но, похоже, у «Матч ТВ» есть только один-два конкурента

9 сентября Правление РПЛ большинством голосов одобрило проведение конкурса на реализацию медиаправ по трансляции матчей РПЛ в сезонах с 2022/23 по 2025/26.

Тендер продлится до 11 октября. Против, по данным «Спорт-Экспресса», проголосовал только «Зенит».

Кто претендует на медиаправа

• По информации «Коммерсанта», «Матч ТВ» готов предложить за все медийные права около шести миллиардов рублей. Сейчас РПЛ получает от «Матч ТВ» 1,7 миллиарда рублей в год. Помимо этого у РПЛ есть другие спонсоры – «Лига Ставок» и «Тинькофф».

Сейчас помимо РПЛ «Матч ТВ» транслирует три топовые лиги из пяти (Бундеслигу, Серию А и Лигу 1), а также показывает матчи чемпионатов Нидерландов и Португалии + еврокубковые турниры (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) и игры квалификации к ЧМ-2022.

• Такую же сумму – шесть миллиардов – может предложить и Okko. Василий Конов писал, что Okko может выступить в связке с Первым каналом и обеспечить необходимое количество матчей в федеральном эфире.

Сейчас Okko транслирует АПЛ и испанские Примеру и Сегунду, матчи Кубка Италии, МЛС, чемпионата Аргентины и некоторые игры сборных. Но с сезона-2022/23 АПЛ перейдет на «Матч ТВ».