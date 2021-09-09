РПЛ впервые объявил тендер на права трансляций. Денег точно станет больше. Но, похоже, у «Матч ТВ» есть только один-два конкурента
9 сентября Правление РПЛ большинством голосов одобрило проведение конкурса на реализацию медиаправ по трансляции матчей РПЛ в сезонах с 2022/23 по 2025/26.
Тендер продлится до 11 октября. Против, по данным «Спорт-Экспресса», проголосовал только «Зенит».
Кто претендует на медиаправа
• По информации «Коммерсанта», «Матч ТВ» готов предложить за все медийные права около шести миллиардов рублей. Сейчас РПЛ получает от «Матч ТВ» 1,7 миллиарда рублей в год. Помимо этого у РПЛ есть другие спонсоры – «Лига Ставок» и «Тинькофф».
Сейчас помимо РПЛ «Матч ТВ» транслирует три топовые лиги из пяти (Бундеслигу, Серию А и Лигу 1), а также показывает матчи чемпионатов Нидерландов и Португалии + еврокубковые турниры (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) и игры квалификации к ЧМ-2022.
• Такую же сумму – шесть миллиардов – может предложить и Okko. Василий Конов писал, что Okko может выступить в связке с Первым каналом и обеспечить необходимое количество матчей в федеральном эфире.
Сейчас Okko транслирует АПЛ и испанские Примеру и Сегунду, матчи Кубка Италии, МЛС, чемпионата Аргентины и некоторые игры сборных. Но с сезона-2022/23 АПЛ перейдет на «Матч ТВ».
• Еще один претендент – видеосервис Start. Он совместно с «Мегафоном» рассчитывает выиграть тендер, о чем рассказывал Илья Геркус. Приложение для показа, отдельный, схожий с «Матч Премьер» канал и трансляции в федеральном эфире – таким может быть предложение сервиса.
Start не транслировал футбол, но снимал о нем сериал «Вне игры», в котором засветились некоторые игроки «Локомотива». Первый сезон был снят к ЧМ-2018.
• Считается, что может претендовать и «Яндекс». Вероятно, совместно с «Матч ТВ». «Яндекс» раньше показывал сезон НХЛ у себя на сайте.
Что об этом говорит действующий обладатель прав
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин считает:
- «Без общедоступного телеканала РПЛ вряд ли сможет жить. Все понимают, что российский футбол должен быть на общедоступном канале».
- «Первый канал» будет показывать два матча в туре? Я об этом официально не слышал нигде. Все мы помним, как показывался футбол до «Матч ТВ». Центральная игра тура выводилась в 14 часов дня: не всем зрителям и, зачастую, футболистам было удобно».
- «Думаю, меньше двух [матчей на федеральном канале] мы точно не будем показывать».
Но РПЛ все-таки отказалась от приоритетного предложения «Матч ТВ».
Сколько стоят права в других нетоповых лигах
1,7 млрд рублей в РПЛ сейчас – это уровень 20 миллионов евро. Если брать лиги вне топ-5, то данные следующие (цена в миллионах евро):
🇹🇷 Турция ~ 270.
🇵🇹 Португалия – 126.
🇧🇪 Бельгия – 103 (+ второй дивизион и женская лига).
🇳🇱 Нидерланды – 80.
🇳🇴 Норвегия – 72.
🇸🇪 Швеция – 58.
🇬🇷 Греция – 58.
🇵🇱 Польша – 53.
🇩🇰 Дания – 52.
🏴 Шотландия – 35.
🇷🇴 Румыния – 32.
🇦🇹 Австрия – 30.
🇨🇭 Швейцария – 28.
Если РПЛ заключит сделку на шесть миллиардов рублей, то вклинится между скандинавами: в евро права будут стоить на уровне 70 миллионов.