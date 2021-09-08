Главная загадка Канделаки на «Матч ТВ» – почему вообще человек вне спорта возглавил спортивный канал

Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Она работала им почти шесть лет. Теперь Канделаки займет должность заместителя гендиректора холдинга «Газпром-Медиа».

Многим до сих пор непонятно, почему именно Канделаки руководила спортивным каналом, хотя не имела опыта работы в спортивных медиа и не руководила телеканалом раньше.

Назначение Канделаки связано с властью. Разные источники говорят о влиянии вице-премьера, главы «Ростеха» и даже Путина

Сама Канделаки в интервью РБК объясняла свое назначение просто: «Мне позвонил Дмитрий Чернышенко [гендиректор «Газпром-Медиа»] и предложил занять новую должность. Этот переход неожиданный, но ни один человек из мира телевидения бы не отказался».

В том же интервью Канделаки спросили про связь с вице-президентом Игорем Шуваловым (тогда было много инсайдов, что это именно он лоббировал Канделаки на руководящую должность «Матч ТВ»). Она никак не прокомментировала слухи.