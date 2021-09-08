Главная загадка Канделаки на «Матч ТВ» – почему вообще человек вне спорта возглавил спортивный канал
Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Она работала им почти шесть лет. Теперь Канделаки займет должность заместителя гендиректора холдинга «Газпром-Медиа».
Многим до сих пор непонятно, почему именно Канделаки руководила спортивным каналом, хотя не имела опыта работы в спортивных медиа и не руководила телеканалом раньше.
Назначение Канделаки связано с властью. Разные источники говорят о влиянии вице-премьера, главы «Ростеха» и даже Путина
Сама Канделаки в интервью РБК объясняла свое назначение просто: «Мне позвонил Дмитрий Чернышенко [гендиректор «Газпром-Медиа»] и предложил занять новую должность. Этот переход неожиданный, но ни один человек из мира телевидения бы не отказался».
В том же интервью Канделаки спросили про связь с вице-президентом Игорем Шуваловым (тогда было много инсайдов, что это именно он лоббировал Канделаки на руководящую должность «Матч ТВ»). Она никак не прокомментировала слухи.
В 2017-м «Медуза» (признана в России иностранным агентом) опубликовала большое расследование об истории создания «Матч ТВ». Источники «Медузы» говорили, что назначить Канделаки просил вообще Владимир Путин, который даже звонил Чернышенко с этой просьбой.
Связь Канделаки с властью прослеживается через корпорацию «Ростех». Там работает ее муж Василий Бровко (занимает должность директора по особым поручениям). «Ростехом» руководит Сергей Чемезов, который по версии «Медузы», и рекомендовал Путину назначить Канделаки: «Она казалась самым спортивным человеком в медийной элите, лояльной власти, и активно пропагандировала здоровый образ жизни».
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Главный критик Канделаки Василий Уткин тоже связывает Канделаки с Чемезовым. По его словам, она получила должность благодаря дружбе с его женой:
«Она дружит с женой Чемезова. Она так и попала на «Матч ТВ» в качестве продюсера, поэтому там и остается. Хотя эта должность уже давно фикция: она там вообще ничего не делает».
Связь с «Ростехом» и Канделаки прослеживается в ее другой работе. Она управляла пиар-компанией «Апостол» (она занималась производством контента для ТВ и интернета), которая с 2016 по 2018 год проходила процедуру банкротства (по словам Канделаки, крах компании связан с ее уходом).
«Апостол» получал госзаказы – в том числе и от «Ростеха». Например, «Апостол» за полтора миллиона долларов провел корпорации ребрендинг.
Как обосновывался приход Канделаки: активные соцсети и умение сплотить людей
Как в «Газпром-медиа» официально объясняли неочевидное назначение? Чернышенко говорил, что спортивному каналу нужен новый и свежий человек, потому что за 20 лет рейтинги у спортивного контента на ТВ упали, а в редакциях сидят те же люди. А очевидный плюс Канделаки – активные личные соцсети:
«Достаточно посмотреть на пять миллионов ее фолловеров в соцсетях. Она больше, чем иные СМИ, может передавать какую-то коммуникацию».
В 2017-м в интервью каналу «А поговорить?», Канделаки сказала, что ее назначили благодаря умению вести за собой людей: «В проекте «Матч. Тренировки» поучаствовало полмиллиона человек. Благодаря небольшому ТВ-промо мы собираем тысячи человек в городах России».
А какая была мотивация у самой Канделаки, чтобы возглавить непростой проект? В 2015-м она говорила так: «Телевидение я действительно люблю, с первого взгляда. Сейчас я добавляю в мою жизнь новую страницу – я буду строить с нуля спортивную редакцию. Телевидение и спорт – две мои стихии. В моей жизни были моменты, когда спорт буквально возвращал меня к жизни».
Какая была зарплата Канделаки на «Матч ТВ»? Открытой информации нет. Но есть официальные сведения об общих доходах Канделаки. В 2020-м она заработала 285 миллионов рублей. Это на сто миллионов больше, чем в 2019-м. Такой рост Канделаки объясняет удачными операциями с ценными бумагами.
Канделаки не ждали даже боссы канала. И «Матч ТВ» сразу начал жизнь с кадровых скандалов
Приход Канделаки был сюрпризом для многих. Например, бывший гендиректор «НТВ-Плюс» Александр Вронский (покинул «Матч ТВ» спустя два месяца после запуска канала) рассказывал, что Канделаки появилась неожиданно и вместо понятной концепции развития канала предложила только помощь еще одного продюсера – Натальи Билан (руководила каналом «Домашний»).
Запуск канала сопровождался суетой, которая объяснялась ограниченными сроками (на запуск «Матча» было всего три месяца) и сложностью объединения редакций «НТВ-Плюс» и «России-2». И кадровая шумиха стала главным, что обсуждалось на старте «Матч ТВ».
Например, журналист Василий Конов проработал главредом «Матча» всего две недели – его не устраивало, что Канделаки и Билан вмешиваются в его работу без знания спортивных реалий. Канал тратил очень много денег на командировки журналистов (и в дальнейшем их значительно сократил).
Но если Конов прямо не критиковал Канделаки, то Василий Уткин (до появления «Матча» – главред спортивных каналов «НТВ-Плюс») активнее всех в медиа не соглашался с назначением Канделаки, отказывался с ней работать и ярко объяснял, почему не она должна управлять новым спортивным каналом. Уткина тогда задела фраза Канделаки, что она создает спортивный канал «с нуля».
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«Тине интересно строить крупную спортивную редакцию «с нуля». Окей. 20 лет жизни впустую. Я тогда пойду, наверное. Это было унизительно.
Дело не в личности [Канделаки]. Дело в чувстве омерзения. Это просто возмутительно. Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина. Это катастрофа, и это мерзко. Это ровно то, против чего всегда восставали мои учителя – Дмитриева, Майоров, Маслаченко. Или тихо бунтовали. Это то, чему родители приучают противостоять в каждой семье – дешевое лицемерие, банальный карьеризм».
Канделаки ответила, что под «нулем» подразумевала большой холдинг, а не всю редакцию. Ей даже удалось на время помириться с Уткиным, сходить вместе на «Вечерний Ургант», но через пару месяцев они снова поругались, и Уткин окончательно ушел с канала.