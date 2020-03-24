Врач-анестезиолог, который возглавлял Роскомнадзор, запретил мат и пытался заблокировать телеграм – теперь он стоит над «Матч ТВ»

Пост генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» (туда вместе с НТВ, ТНТ, «Пятницей!» и другими телеканалами и радиостанциями входит «Матч ТВ») на три года занял экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров. На этой должности он сменил Дмитрия Чернышенко, который управлял компанией с 2015 года, а теперь стал вице-премьером в Правительстве Михаила Мишустина.

Жаров уже погружался в макромедиа: в конце 90-х был советником председателя правления РИА «Вести», в 2006 году – заместителем гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, в 2010-м – членом совета директоров «Первого канала». «Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму», – Жаров вернулся к управлению гостелеканалами и радиостанциями, но начинал карьеру в другой сфере.