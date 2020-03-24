Врач-анестезиолог, который возглавлял Роскомнадзор, запретил мат и пытался заблокировать телеграм – теперь он стоит над «Матч ТВ»
Пост генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» (туда вместе с НТВ, ТНТ, «Пятницей!» и другими телеканалами и радиостанциями входит «Матч ТВ») на три года занял экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров. На этой должности он сменил Дмитрия Чернышенко, который управлял компанией с 2015 года, а теперь стал вице-премьером в Правительстве Михаила Мишустина.
Жаров уже погружался в макромедиа: в конце 90-х был советником председателя правления РИА «Вести», в 2006 году – заместителем гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, в 2010-м – членом совета директоров «Первого канала». «Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму», – Жаров вернулся к управлению гостелеканалами и радиостанциями, но начинал карьеру в другой сфере.
Работал врачом-анестезиологом, боролся с телеграмом (но сам в нем зарегистрировался) и не заблокировал Sports.ru в конфликте с «Матч ТВ»
Жаров – кандидат медицинских наук, который получил образование по специальности «врач-анестезиолог и реаниматолог» и 10 лет проработал анестезиологом в больнице Челябинска. Дальше – переезд в Москву, уклон в журналистику и работа обозревателем и позднее заместителем главного редактора в журнале «Семейный доктор: практические советы по медицине».
Восемь лет (с 2012 года) Жаров возглавлял Роскомнадзор. За это время он:
- добился запрета мата в фильмах, литературе, публикациях СМИ и прочем. Закон действует с 2014 год, а мат полностью замазывают звездочками.
- блокировал сайты оппозиционеров (например, Алексея Навального) и ярославские сайты, в которых публиковались новости про оскорбительную надпись о Путине.
- боролся с телеграмом, который отказывался предоставить ФСБ ключи шифрования переписок пользователей, но не заблокировал (в декабре-2019 сам в нем зарегистрировался).
- глушил распространение детской порнографии, экстремизма и информации о наркотиках и самоубийствах.
- предлагал создать в России национальный мессенджер. «Он нужен для отражения национальной идентичности – такой мессенджер должен будет использовать особенности нашего языка», – говорил Жаров.
- в 2017 году «Матч ТВ» обращался в Роскомнадзор, чтобы заблокировать Sports.ru за публикацию хайлайтов ФНЛ. Роскомнадзор не нашел на сайте пиратский контент, а Жаров успокоил: «Когда к нашим требованиям относятся внимательно, мы не блокируем».
Жаров любит литературу и цитирует «Трех мушкетеров» на вопросы про запрещенные в России организации. Пропагандировал ЗОЖ, но не связан со спортом
Отношения Жарова со спортом – по касательной. В начале нулевых он работал пресс-секретарем министра здравоохранения Юрия Шевченко и параллельно (в течение четырех лет) вел программу о здоровье на телеканале «Россия», где рассказывал про безопасную норму употребления водки в день без ущерба для организма и ухода в алкоголизм (50 граммов) и проблему сохранения и тренировки памяти.
В 2004 году Жаров защитил диссертацию на тему «Медико-гигиенические основы формирования здорового образа жизни в Российской Федерации», но через 10 лет общество по экспертизе кандидатских и докторских диссертаций «Диссернет» установило, что треть объема страниц работы частично или полностью заимствованы из госдокладов. «Я говорю либо правду, либо ничего. Когда начинаешь врать – начинаешь путаться, – рассказывал Жаров о жизненных принципах на встрече со студентами журфака МГУ в 2016-м. – В детстве я себе позволял приврать, как многие люди. Начинаешь путаться, и, в конце концов, становится сложнее жить. Надо говорить правду. Если не хочешь ничего говорить – молчи. Для этого тоже нужна сила».
У Жарова шесть детей. Их он называет своим хобби. Жаров любит литературу и искусство, владеет французским и английским языками: «Я много читаю. Мне нравится изобразительное искусство. Нравятся голландцы и период кватроченто». Периодически он посещает музеи, из любимых мест – Русский музей и Третьяковская галерея. «Мне нравится русский реализм, русский импрессионизм периода с конца XIX до середины XX в. Смотрю фильмы артхаус, слушаю музыку – в основном блюз-рок, кантри и фолк, иногда классику, отечественную и иностранную вперемешку. Путешествовать почти не успеваю, только в командировки езжу».
Увлечение литературой он проецирует на госслужбу. Вот Жаров цитирует «Трех мушкетеров» на вопрос об указании в публикациях СМИ сносок о запрещенных в России организациях: «Как в прежние века отмечали закоренелого преступника? Клеймили. Вспомним прекрасную графиню де ла Фер: «Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут…». Графиня де ла Фер, она же леди Винтер, она же Миледи, имела клеймо в виде лилии. Соответственно, для нее было критично, чтобы лилию никто не видел, потому что иначе все поймут: она не благородная дама, а преступница».