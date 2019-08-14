«Матч ТВ» показал скрины из договора о трансляции игры «Краснодара» и «Порту». Споры продолжаются

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал, что «Порту» потребовал немедленную оплату наличными за трансляцию, так что у «Матча» не было возможности это сделать в оставшееся время до игры.

Директор «Порту» по коммуникационным вопросам Франсишку Мораес сообщил, что от клуба было лишь одно важное условие – оплатить за полтора часа до начала матча . Этого не произошло. В «Порту» для России включили доступ к матчу в мобильном приложении.

Руководитель российского фан-клуба «Порту» Иван Лихманов изложил свою версию, которая схожа с информацией Мораеса.