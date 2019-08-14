«Матч ТВ» показал скрины из договора о трансляции игры «Краснодара» и «Порту». Споры продолжаются
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча «Порту» – «Краснодар» и объяснил проблему с трансляцией «независимыми техническими причинами». Вместо этого транслирует игру «Аякс» – ПАОК.
Официальная трансляция матча доступна в мобильном приложении FC Porto TV. После первого тайма «Краснодар» вел со счетом 3:0.
По информации главного редактора спортивной дирекции «Первого канала» Василия Конова, «Матч ТВ» не договорился по правам на трансляцию так как правообладатель, сам клуб «Порту», запросил цену в 10 раз выше рыночной. Информацию о проблеме с авторскими правами подтвердил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, который в комментариях в твиттере отметил, что телеканал до последнего момента решал вопрос с показом.
Несмотря на отсутствие прав на полную трансляцию игры, «Матч ТВ» выложил видео забитых голов «Краснодара» в своем твиттер-аккаунте.
UPD.
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов, но наутро все равно больше говорили о несостоявшейся телетрансляции. «Матч ТВ» сделал официальное заявление, обвинив во всем португальских коллег.
Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев рассказал, что «Порту» потребовал немедленную оплату наличными за трансляцию, так что у «Матча» не было возможности это сделать в оставшееся время до игры.
Директор «Порту» по коммуникационным вопросам Франсишку Мораес сообщил, что от клуба было лишь одно важное условие – оплатить за полтора часа до начала матча. Этого не произошло. В «Порту» для России включили доступ к матчу в мобильном приложении.
Руководитель российского фан-клуба «Порту» Иван Лихманов изложил свою версию, которая схожа с информацией Мораеса.
Интересно, что есть и еще одна версия – отсутствие показа не связано с правами на матч. Эксперт беттинг-рынка Дмитрий Малков в фейсбуке сообщил следующее: «Не надо петь, что права не смогли купить. Все было куплено. Просто рекламное время было выкуплено одним букмекером, а борта у Порто выкуплены другим. Вот и не смогли разрулить. А пострадал зритель».
Гордеев в итоге сделал еще одно заявление о том, что по условиям договора оплата за трансляцию должна была быть произведена до 1 сентября 2019 года, при этом никаких дополнительных пунктов об обязательной оплате за полтора часа до матча в договоре нет.
Гордеев продолжает: «Порту» предоставил «Матч ТВ» все необходимые параметры для доступа к ТВ-сигналу со стадиона «Драгау». Однако в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован».
«Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса мы предлагали ФК «Порту» различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч», – отметил Гордеев.