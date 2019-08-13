Забудьте про «Шапи-тайм». Сулейманов – игрок основы
Ответный матч «Порту» и «Краснодара» закончился со счетом 2:3 в пользу российской команды. Во многом, благодаря дублю Шапи Сулейманова: мы уже привыкли к его чумовой игре в ключевых матчах клуба, но сегодня он вывел все на новый уровень: в важной игре с «Порту» он провел все 90 минут.
Что вообще за «Шапи-тайм»?
Магомед Шапи-Сулейманов уже давно сверкает в «Краснодаре», но почти всегда он выходит на замену. В прошлом сезоне из 20 матчей, сыгранных в сезоне РПЛ, он только три начал в основном составе.
В этом сезоне – еще хуже. 5 матчей сезона – 5 выходов на замену. В первом матче с «Порту» он тоже появился лишь во втором тайме, зато сейчас вышел в основе. И пока мы все искали трансляцию, чтобы посмотреть игру, Шапи уже оформил дубль.
«Я устал от этого, я не волшебник»
Самому Шапи роль джокера тоже сильно приелась. Россиянин постоянно говорит в интервью о том, что хочет играть в основе и приносить пользу по максимуму.
«Каждый сезон не может складываться так, что буду выходить и всегда забивать. Я не волшебник. Я постоянно показываю на поле максимум, и это главное. Уже устал от этого «Шапи-тайма», просто хочу играть, и все.
Не могу сказать, что это сильно давит, но есть такой момент. Сейчас, когда выхожу на замену и не забиваю, люди говорят: «А, вот Шапи вышел, а не забил», – сказал Сулейманов в интервью «Чемпионату».
А почему Шапи так редко выходит в основе?
Никто точно не знает. Мусаев не комментировал публично, почему Игнатьев и Сулейманов не имеют постоянной игровой практики, но есть несколько основных версий.
- Дело в тренировках. На коротких 30-минутных игровых отрезках, когда «Краснодар» атакует всеми силами, Сулейманов выглядит здорово, но в полном 90-минутном матче он может быть не так полезен, например, не всегда отрабатывая в обороне.
- «Краснодар» просто не хочет, чтобы молодые таланты зазвездились. Прошлой весной с Игнатьевым и Шапи уже была неприятная история, когда они отказались подписывать контракт. Сейчас клуб страхуется и делает их лидерами постепенно.
С обеими версиями согласуется подписание опытного форварда Маркуса Берга: 33-летний нападающий давно не играл на высоком уровне, но его опыта вполне хватит до того момента, пока молодые россияне не будут готовы полностью, морально или физически.