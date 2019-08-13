Забудьте про «Шапи-тайм». Сулейманов – игрок основы

«Я устал от этого, я не волшебник»

Самому Шапи роль джокера тоже сильно приелась. Россиянин постоянно говорит в интервью о том, что хочет играть в основе и приносить пользу по максимуму.

«Каждый сезон не может складываться так, что буду выходить и всегда забивать. Я не волшебник. Я постоянно показываю на поле максимум, и это главное. Уже устал от этого «Шапи-тайма», просто хочу играть, и все.

Не могу сказать, что это сильно давит, но есть такой момент. Сейчас, когда выхожу на замену и не забиваю, люди говорят: «А, вот Шапи вышел, а не забил», – сказал Сулейманов в интервью «Чемпионату».