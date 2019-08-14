Успокоились, а теперь важное: как «Краснодару» это удалось?

Мусаева критиковали за выход Берга. Значит, зря?

Не совсем. Во всей атаке «Краснодара» Маркус Берг впечатлил меньше всех. Уже при счете 3:0 у шведа был момент, который мог окончательно решить исход матча, но Берг пробил прямо во вратаря, благодаря чему в концовке болельщикам «Краснодара» пришлось сильно понервничать.

Перед матчем с «Порту» летнюю трансферную кампанию «Краснодара» похвалил даже Юрий Семин, который сказал, что команда усилилась лучше всех в РПЛ. Но переход Берга по-прежнему кажется странным.

Если его брали для опыта в матчах ЛЧ, то сегодняшняя игра с «Порту» – ровно тот матч, где он должен зажигать. Но вместо него «Краснодар» тащит молодой Шапи.