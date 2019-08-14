Успокоились, а теперь важное: как «Краснодару» это удалось?
Ответный матч «Краснодара» с «Порту» посмотрели не все: из-за проблем с авторскими правами от трансляции отказался «Матч ТВ». А посмотреть там было на что: в первом тайме (на который, как раз, почти никто из болельщиков не попал) «Краснодар» разобрал соперника, и оставшееся время пытался удержать преимущество.
Мусаева критиковали за выход Берга. Значит, зря?
Не совсем. Во всей атаке «Краснодара» Маркус Берг впечатлил меньше всех. Уже при счете 3:0 у шведа был момент, который мог окончательно решить исход матча, но Берг пробил прямо во вратаря, благодаря чему в концовке болельщикам «Краснодара» пришлось сильно понервничать.
Перед матчем с «Порту» летнюю трансферную кампанию «Краснодара» похвалил даже Юрий Семин, который сказал, что команда усилилась лучше всех в РПЛ. Но переход Берга по-прежнему кажется странным.
Если его брали для опыта в матчах ЛЧ, то сегодняшняя игра с «Порту» – ровно тот матч, где он должен зажигать. Но вместо него «Краснодар» тащит молодой Шапи.
Сафонов тащил, но со вторым голом сильно ошибся
Молодой вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов провел уверенный матч, но в моментах с пропущенными голами мог сыграть лучше. В эпизоде с голом Зе Луиша Сафонов дернулся в сторону мяча, но не смог накрыть форварда «Порту»: небольшая помарка, которая могла и не повлиять на ход матча.
Но второй гол Сафонов точно мог предотвратить: удар Луиса Диаса из-за штрафной был совсем не опасным, пусть и безумно точным.
После «Порту» за Шапи подтянутся европейские клубы
Голы в ворота португальцев Сулейманов забивал в разных стилях, но оба раза – зрело и мастерски. Первый гол – контратака с умело разыгранной перепасовкой, второй – наигранное смещение в центр и удар с левой в стиле Арьена Роббена.
«Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас приговор. Зачем вообще тогда выходить? Надо просто верить в себя и стараться», – комментирует победу Шапи после матча. С таким хладнокровием, мастерством и рвением к победе, которые демонстрирует Шапи, «Краснодару» будет непросто удержать его в клубе.
«Порту» чем-то удивил?
Разве что Зе Луишем. Точнее, способности бывшего форварда «Спартака» нам хорошо известны, но мало кто ждал, что он так быстро адаптируется. В ответной игре Зе Луиш вышел на поле на замену на 38-й минуте. Почти сразу стало понятно, что тренер «Порту» угадал с заменой (и не угадал со стартовым составом).
В первом матче Зе Луиш заработал штрафной, с которого пропустил «Краснодар», в этом – забил гол, с которого «Порту» начал отыгрываться. И «Краснодару» немного повезло, что в концовке Зе не сравнял счет.
Кстати, «Краснодар» – любимый соперник Зе Луиша. В восьми матчах с ним он забил пять мячей и сделал два ассиста – так успешно он ни с кем не играл.