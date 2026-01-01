Технологии

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Как устроена профессия тестировщика и что о ней нужно знать: зарплата, востребованность, образование
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