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Как меняются цены на айфоны после выхода новой модели: главные правила, которые помогают выбрать самый оптимальный вариант

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AFLO/Global Look Press

На сентябрьской презентации Apple был представлен айфон 14. В Россию новая модель айфона завозится через параллельный импорт. Предполагается, что с октября айфон 14 появится в общем доступе на российском рынке. ТАСС рассказывал об этом в отдельном материале – с подтверждениями от Wildberries, «Билайна» и «Мегафона». Уже доступен и предзаказ айфона 14.

Почему айфоны и макбуки так дорого стоят и как устроено ценообразование товаров Apple
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Как выход нового айфона влияет на цены – почему старые модели моментально дешевеют

Apple ежегодно представляет новые айфоны – эта стабильность сохраняется и влияет на цены предыдущих моделей. Айфон 12 и айфон 13 даже сейчас входят в число лучших смартфонов, но конкретно для Apple считаются устаревшими. Поэтому цена на них быстро падает в момент выхода новой модели. Подобная история действительно происходит каждую осень.

BGR заранее просил людей не покупать айфоны до представления новой модели. Информация из материала: Apple снижает цены на старые модели сразу на 100 долларов, если представляет айфон. Ритейлеры и перевозчики подчиняются новым раскладкам – цена падает во всех странах. Поэтому так важно дождаться выхода айфона, если нужно купить старую модель.

Уже несколько лет все происходит по единой схеме. Даже до официального появления новых айфонов в точках продаж Apple уже снижает стоимость старых моделей. Год назад PhoneArena писала о ситуации с выходом айфона 13 и снижением цен на айфон 12. Главное: старая модель теряет 12% стоимости в первый месяц и дешевеет на 20%, когда проходит три месяца.

Keystone Press Agency/Global Look Press

CNBC анализировал возможности пользователей айфонов. Apple поддерживает любые модели и даже восстанавливает их после повреждений (можно купить такие на сайте). Единственная проблема: некоторые отдельные версии айфонов полностью снимаются с продажи, когда выходит новый айфон. Это точно не касается популярных моделей айфонов последних лет.

Macworld объяснял, когда лучше всего покупать старые и новые модели айфонов. Там подтверждается теория о быстром снижении цен. Вывод: старые модели айфонов точно нельзя брать летом, потому что осенью цены сразу падают. Новую модель айфона (сейчас – айфон 14) стоит купить через какое-то время после выхода, потому что тогда все цифры стабилизируются.

Мы подробно разбирали суть ценообразования в айфонах. Одним из пунктов там шли инновации. Apple действительно серьезно вкладывается в новые технологии и старается внедрить их в продукцию. Например, Pro-версии айфона 14 получат чип, которого никогда не было и не будет в айфоне 13. На этой разнице и происходит расход цен – стоимость айфона 13 падает.

dpa/Global Look Press

Сколько стоит айфон 14 – как уже подешевел айфон 13 и почему на него растет спрос

Напоминаем: базовые модели айфона 13 и айфона 14 почти не имеют глобальных отличий. Айфон 13 по-прежнему остается актуальной моделью для осени-зимы 2022 года. Все основные нововведения в айфонах Apple связывает с Pro-версиями. Они же по-прежнему считаются и самыми дорогими. Детально цена каждой модели зависит от объема памяти и характеристик.

Вот цены на айфоны 14 (актуальны для США), которые обозначила Apple:

  • Айфон 14 – от $799;
  • Айфон 14 Plus – от $899;
  • Айфон 14 Pro – от $999;
  • Айфон 14 Pro Max – от $1099.

Эксперты и инсайдеры ожидали, что Apple серьезно поднимет стартовые цены на новые айфоны. Официально этого не произошло, но The Verge нашел неожиданные грани в ситуации. Стоимость айфонов в США осталась прежней, но повысилась в отдельных странах. Такой расклад связывается с долларом и его позицией на мировом рынке. И может повлиять на цены айфона 14 в России.

Весной 2022 года уже была ситуация с резким скачком цен – тогда Apple официально отказалась от новых поставок в России, а параллельный импорт еще не был введен. К маю ситуация нормализовалась, но тогда она касалась айфона 13 и более старых моделей. С параллельным импортом к заявленной цене айфона 14 надо прибавлять примерно 20% – это уже анонсировано.

Apple отказалась от выпуска мини-версии айфона. Теперь компания заменила ее на новую модель Plus – она наоборот выделяется увеличенным экраном. Так произошло, потому что мини-айфон слабо продавался во всех странах на фоне остальных моделей. Сейчас внимание к мини выросло по всему миру. Аналитики пишут, что по предзаказам модель Plus ему неожиданно проиграла.

dpa/Global Look Press

Стоимость айфона 14 в России будет от 100 до 150 тысяч рублей (судя по предзаказу «М.Видео»). Зато ситуация с падением цен на айфон 13 уже подтвердилась. «РИА Новости» пишут со ссылкой на Price.ru, что различные модели айфона 13 всего за неделю подешевели на 11-24%. Одновременно с этим на старые модели вырос спрос. Эксперты утверждают, что это продлится около четырех месяцев.

Тенденция с падением цен на модели айфона 13 в России сохранится. «Известия» исследовали этот момент еще в августе 2022 года, когда удешевление по сравнению с мартом составило 30%. Вывод: стабильные поставки по любым каналам влияют на снижение стоимости. Если стабильности нет, то цена скачет. Рынок подстроился под обстоятельства с ввозом айфона 13.

«Известия» объясняли момент с поставками и в другом материале. Рассказывали, что в случае дефицита цена на айфон 14 может вырасти до 200-250 тысяч. Без него останется на уровне старта продаж прошлогодней модели, но с небольшим повышением. Там же проясняли ключевое: сложные цепочки поставок скажутся на цене новой модели. Но в дальнейшем все нормализуется.

За какую цену можно купить различные модели айфона 13 в России в сентябре 2022 года:

Wildberries предлагает такую скидку на айфон 13 mini:

Wildberries

«М.Видео» параллельно снижает цены и дает скидки на разные модели айфона 13 Pro:

«М.Видео»

В Re:Store можно купить обычный айфон 13: 

Re:Store

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