Как меняются цены на айфоны после выхода новой модели: главные правила, которые помогают выбрать самый оптимальный вариант

Как выход нового айфона влияет на цены – почему старые модели моментально дешевеют

Apple ежегодно представляет новые айфоны – эта стабильность сохраняется и влияет на цены предыдущих моделей. Айфон 12 и айфон 13 даже сейчас входят в число лучших смартфонов, но конкретно для Apple считаются устаревшими. Поэтому цена на них быстро падает в момент выхода новой модели. Подобная история действительно происходит каждую осень.

BGR заранее просил людей не покупать айфоны до представления новой модели. Информация из материала: Apple снижает цены на старые модели сразу на 100 долларов, если представляет айфон. Ритейлеры и перевозчики подчиняются новым раскладкам – цена падает во всех странах. Поэтому так важно дождаться выхода айфона, если нужно купить старую модель.

Уже несколько лет все происходит по единой схеме. Даже до официального появления новых айфонов в точках продаж Apple уже снижает стоимость старых моделей. Год назад PhoneArena писала о ситуации с выходом айфона 13 и снижением цен на айфон 12. Главное: старая модель теряет 12% стоимости в первый месяц и дешевеет на 20%, когда проходит три месяца.