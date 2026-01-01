Apple

Дата основания
1976 г.
Расположение
Калифорния, США
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Apple представила новый айфон 14: у него нет мини-версии, но будет виртуальная SIM-карта
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Apple выпустила новый айфон 14 Plus: реакция пользователей – разочарование, хотя критики советуют его покупать
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#Apple
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Презентация Apple – все главное быстро: у айфона 14 вместо челки вырез, часы с сапфировым стеклом, эйрподсы с настройкой звука под уши
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