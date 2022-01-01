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Дата основания
1976 г.
Расположение
Калифорния, США
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Apple отчиталась о рекордной выручке – почти 124 млрд долларов за квартал
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Как придумывал главный дизайнер Apple, который создал все те устройства, которые вы любите
#Джони Айв
13 июля, 18:21
Apple возвращает обои из 2007-го, которые Стив Джобс показывал на первой презентации айфона – раньше они не использовались
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10 июля, 14:06
Продукция Apple продается в России по параллельному импорту: сколько стоят айфоны и макбуки, где купить, что с гарантией
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05 июля, 21:55
Каким будет айфон 14 – что мы точно знаем и кому верим: продажи в России через новый закон, автофокус камеры, вечно включенный экран
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Евросоюз обязал ставить на все гаджеты одинаковый разъем USB-C – это из-за экологии. Что теперь будет с устройствами Apple?
#Apple
07 июня, 16:55
Apple необычно решила критику веб-камеры на макбуках – просто крепить туда айфон. И продавать крепление отдельно
#Apple
07 июня, 00:42
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