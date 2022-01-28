Apple отчиталась о рекордной выручке. Компания заработала почти 124 млрд долларов за квартал

27 января компания Apple отчиталась о доходах за первый квартал 2022 года. Он длился с октября-2021 по декабрь. Компания продемонстрировала рекордную выручку, составляющую 123,9 млрд долларов.

Детали:

Если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, то общая сумма доходов возросла на 11%.

Резко возросла выручка на продукцию Apple. Максимальный прирост случился у Mac – на 25% год к году. Что составило 10,85 млрд долларов.

Облачные сервисы стали одним из самых прибыльных продуктов.

Реакция гендиректора компании Тима Кука: «Рекордные результаты этого квартала стали возможными благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и услуг. Мы рады видеть реакцию клиентов по всему миру в то время, когда оставаться на связи как никогда важно. Мы делаем все возможное, чтобы помочь построить лучший мир. Мы продвигаемся к нашей цели – стать углеродно-нейтральными во всей нашей цепочке поставок и продуктах к 2030 году, а также продвигаем нашу работу в области образования, расового равенства и справедливости».