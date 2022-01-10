Какой была презентация первого айфона: Стив Джобс показал неготовую модель и первым звонком заказал 4000 порций латте, а инженеры напились от волнения

Первый айфон был представлен 15 лет назад – 9 января 2007 года на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско. Сам телефон поступил в продажу в США через полгода по цене в $499 за устройство с памятью 4 Гб. В России он не появился.

Стив Джобс не пускал в офис уборщиков и не выпускал персонал в ночь перед презентацией – боялся утечек

Стандартные мобильные телефоны на рынке в тот момент не нравились ни Стиву Джобсу, ни ведущим менеджерам Apple. Джобс уже знал о возможности работать с компьютером на сенсорном экране без использования клавиатуры и мыши и поставил эту технологию в основу переизобретения мобильников.

Айфон разрабатывался в условиях строжайшей секретности среди двух сотен человек. Создатели разных частей проекта не могли общаться друг с другом. Этаж разработки закрывался для остальных сотрудников компании. А в офисе, где придумывался интерфейс, не заходили даже уборщики.

Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко

Стив Джобс был одержим утечкой информации и даже во время репетиции презентации не хотел отпускать на ночь домой всех работников по найму, которые комплектовали стенды и отвечали за звук и освещение.