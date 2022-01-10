Какой была презентация первого айфона: Стив Джобс показал неготовую модель и первым звонком заказал 4000 порций латте, а инженеры напились от волнения
Первый айфон был представлен 15 лет назад – 9 января 2007 года на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско. Сам телефон поступил в продажу в США через полгода по цене в $499 за устройство с памятью 4 Гб. В России он не появился.
Стив Джобс не пускал в офис уборщиков и не выпускал персонал в ночь перед презентацией – боялся утечек
Стандартные мобильные телефоны на рынке в тот момент не нравились ни Стиву Джобсу, ни ведущим менеджерам Apple. Джобс уже знал о возможности работать с компьютером на сенсорном экране без использования клавиатуры и мыши и поставил эту технологию в основу переизобретения мобильников.
Айфон разрабатывался в условиях строжайшей секретности среди двух сотен человек. Создатели разных частей проекта не могли общаться друг с другом. Этаж разработки закрывался для остальных сотрудников компании. А в офисе, где придумывался интерфейс, не заходили даже уборщики.
Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко
Стив Джобс был одержим утечкой информации и даже во время репетиции презентации не хотел отпускать на ночь домой всех работников по найму, которые комплектовали стенды и отвечали за звук и освещение.
На что Стив Джобс опирался в речи: самый тонкий телефон, никаких кнопок и стилусов, а картинки раздвигаются пальцами
Выступление Стива Джобса началось с рассказа о достижениях компании и инновационных устройствах, которые она внедряет. Так Джобс подводил к созданию айфона, в котором объединены сразу три функции:
- Революционного мобильного телефона.
- Айпода с сенсорным управлением.
- Интернет-коммуникатора.
Говоря об управлении телефонами, Джобс рассуждал: множество мелких клавиш не подходит, не нужно таскать с собой мышь, а использовать стилус, как в КПК, неудобно – его надо постоянно носить, доставать, не терять. Поэтому Apple сделала тачскрин, которые управляется просто пальцами. Это была запатентованная Apple технология Multi-Touch.
Джобс говорил о рекордном размере смартфона – 11,6 мм в толщину. Тоньше еще никто не делал. Дальше он показал, как легко можно включить музыку, смотреть ТВ-шоу и фильмы. Все это – с регулировкой лишь пальцем по экрану.
Потом была демонстрация создания конференц-связи на троих. Еще одна фишка, после которой зал зааплодировал – увеличение пальцами размера изображения. Еще Джобс показал интернет – загрузку любого сайта и увеличение по нажатию. Отдельная радость – теперь гугл-карты в кармане и управляются перемещением пальца.
Вокруг презентации: ошибки на каждой репетиции, первые айфоны с царапинами, а первым звонком был розыгрыш
📱 Несмотря на риск плохого интернета или не лучшего мобильного соединения, Джобс настаивал только на живой презентации.
📱 Полуторачасовые репетиции проходили пять дней, и каждый раз на них что-то шло не так. Потеря коннекта, зависания, выключение, сброс звонков. Это дико нервировало Джобса. На выступление он шел, ни разу не попробовав процесс без сбоев.
📱 На момент презентации айфон не был идеальным – это отмечал и инженер Энди Гриньон: «Он мог воспроизвести отрывок песни или видео, но не мог проиграть целый файл без аварийного закрытия приложения из-за ошибок». То же касалось и интернета – сначала почта и потом браузер работали хорошо, а их запуск в обратном порядке – нет.
📱 К моменту презентации компания сделала примерно сто экземпляров айфона, часть из которых – с царапинами или пробелами между стеклом и пластиковой рамкой и ошибками в программном обеспечении.
📱 Создатели запрограммировали айфон на максимальный уровень сигнала, чтобы на презентации не случилось ошибок с коннектом. Существует версия, что под столом у Джобса крепились еще несколько запасных айфонов. На всякий случай.
📱 Во время презентации инженеры сидели в пятом ряду зала и пили виски. Из-за сильнейших нервов. Гриньон уже был пьян. Все они очень боялись, что во время демонстрации айфон не сможет выполнить какую-либо из своих задач, а Джобс потом их дико обругает. На репетициях так уже было.
📱 На презентации Джобс позвонил в «Старбакс», чтобы заказать 4000 порций латте навынос, а потом сказал, что ошибся номером. Таким был первый звонок с айфона. На него тогда ответила сотрудница Ин Хан Чжан – этническая китаянка. Через шесть лет она рассказывала: «Я тогда была в шоке – никогда не слышала, чтобы люди заказывали сразу 4000 порций. Но чувствовалось, что звонит человек с юмором. Да и говорил он по-джентльменски».
📱 Фактически Джобс выступал на презентации с неготовым айфоном, но тот выдержал полтора часа без сбоев, что сильно повлияло на успех продукта в будущем. После презентации Джобс подарил по айфону каждому сотруднику.
📱 Гриньон вспоминал, что было после презентации: весь оставшийся день они выпивали в городе. Это был полный бардак, но все вышло настолько здорово.
📱 На рекламных роликах и плакатах время у продукции Apple одно и то же – 9 часов 41 минута. Объяснение – презентации начинаются в девять часов утра по местному времени, а рассказ о достижениях компании занимает примерно 40 минут. Минута-две – добавляются для подстраховки. Первое большое изображение нового продукта должно соответствовать реальному времени на часах гостей. Так и появились эти 9:41.
За что поразивший всех айфон получал критические отзывы
Многие эксперты очень сдержанно отнеслись к революционному изобретению, а некоторые даже заранее предсказали ему провал. Среди них – финансовый аналитик The Wall Street Journal Бретт Арденс, автор Forbes Теро Куиттинен или гендиректор Microsoft Стив Балмер, который расхохотался от вопроса про первый айфон (в глубинах интернета лежит ролик).
Их основные аргументы: cмартфон неудобен (где, блин, кнопки!), плохое программное обеспечение, медленное соединение, нет поддержки 3G. И вообще, Apple не способна доминировать на рынках, на которые выходит.
Но в первый год компания продала более шести миллионов айфонов. С тех пор смартфоны всех фирм выпускаются только с сенсорным экраном, а за следующие 15 лет вышло 13 поколений айфона.
Какие технические характеристики получил первый айфон
- Экран – сенсорный, 3,5”, LCD TFT, разрешение 320х480.
- Процессор – Samsung S3C6400 ARM 620 МГц.
- Память – 128 Мб.
- Флеш-память – 4/8 Гб.
- Камера – 2 Мп.
- Операционная система – iPhone OS 3.1.3 (7E18).