Стив Джобс

Годы жизни
1955-2011
Инфо
Один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple
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Материалы
Как Тим Кук стал успешным главой Apple и чем отличается от Стива Джобса: он тоже гений или просто топ-менеджер?
#Тим Кук
Почему Стив Джобс всегда ходил в черной водолазке: японский дизайнер создал 100 таких, когда он хотел форму для сотрудников Apple
#Стив Джобс
Apple возвращает обои из 2007-го, которые Стив Джобс показывал на первой презентации айфона – раньше они не использовались
#Apple
Какой была презентация первого айфона: Стив Джобс показал неготовую модель и первым звонком заказал 4000 порций латте, а инженеры напились от волнения
#Стив Джобс
Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко
#Apple
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