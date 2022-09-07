Как Тим Кук стал успешным главой Apple и чем отличается от Стива Джобса: он тоже гений или просто топ-менеджер?

В 1997 году Стив Джобс спустя 10 лет после первого ухода вернулся в Apple. Он поменял стилистику управления и дал топ-менеджерам больше свободы в решениях. Кук был одним из них. Тогда Джобсу не нравилось, как в Apple функционировали цепочки поставок. В 1998 году Кук занял должность старшего вице-президента по международным операциям, повысил эффективность процесса и вывел его на мировой уровень.

Изначально Apple делал Куку несколько предложений, но он не соглашался. Ситуацию изменила встреча со Стивом Джобсом, который вдохновил идеями:

«Я просто думал, что встречусь с ним, но вдруг он заговорил о стратегии, своем видении. То, что он делал, было стопроцентной ориентацией на потребителя. Когда все остальные в отрасли решили, что на потребителях нельзя заработать, они направились в сферу услуг, хранения данных и корпоративного сектора. Я всегда считал, что следовать за стадом, – это не очень хорошо, что это ужасное занятие, верно? Вы либо крупно проиграете, либо просто проиграете, но это два варианта. Джобс делал что-то совершенно другое. Он немного рассказал мне о дизайне – достаточно, чтобы я действительно заинтересовался. Он описывал то, что позже станет iMac. То, как он говорил, какая атмосфера царила в комнате, – только мы. Мне показалось, что смогу с ним работать. Я увидел проблемы Apple и подумал, что могу внести свой вклад. Работать с ним – это привилегия всей жизни. Внезапно подумал: «Я сделаю это. Я пойду на это». В ушах звучал голос: «Иди на Запад, парень, иди на Запад». Я был молод в то время. Все же моя интуиция подсказывала: «Давай». И я прислушался к ней».

Важное стратегическое решение Кука – закрытие заводов и складов Apple и их замена контрактными производителями, что увеличило объем продукции и скорость ее распространения. Кук заключал важные сделки для развития Apple: например, эксклюзивные контракты с производителями компонентов и флеш-памяти, которая стала основой для iPhone и iPad.