Тим Кук

Дата рождения
1 ноября 1960 г.
Инфо
Генеральный директор Apple
Лента
Материалы
Материалы
Как Тим Кук стал успешным главой Apple и чем отличается от Стива Джобса: он тоже гений или просто топ-менеджер?
#Тим Кук
Как живет глава Apple. Подъем в 4 утра, перекусы батончиками, походы, велик и стрижка под Лэнса Армстронга
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#Тим Кук
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