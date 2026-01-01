Формула 1: Материалы

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Balenciaga одела Земфиру, Ким Кардашьян и Беллу Хадид в черные стеклянные маски без выреза для глаз – это проект совместно с командой Формулы 1
#Balenciaga
Два велогонщика у финиша скинулись на «Камень, ножницы, бумага» и сами решили, кто доедет первым
#Рафал Майка
В 10 км от трассы Формулы 1 ракеты разнесли нефтяной объект – это конфликт Саудовской Аравии и хуситов из Йемена. Гонка не отменяется
#Формула 1
Тяжелая неделя русского гонщика Мазепина: выпал из Формулы 1, попал под санкции Евросоюза из-за отца, запустил фонд помощи спортсменам
#Никита Мазепин
Как все это ударило по русскому спорту: иностранцы не поедут на турниры в Россию, Абрамович передал управление «Челси», финала ЛЧ не будет
#политика
Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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#Гол
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«Победа Ферстаппена сделает Формулу 1 злее». Обсуждаем гоночный сезон с Алексеем Поповым
1
#Формула 1
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Я посмотрел Формулу 1 вживую. Это дорого и бессмысленно
#Формула 1
Большое интервью с Алексеем Поповым – как случайно прийти в журналистику и стать звездой гонок
#Формула 1
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Детали скандала в финальной гонке Формулы 1 – правила изменились на ходу или все нормально? «Мерседес» дважды подал протест
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#Формула 1
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Главные эмоции после победы Ферстаппена в Формуле 1: слезы, протесты, море шампанского. Его поздравил даже Хэмилтон (пожал руку и обнял)
#Макс Ферстаппен
Хронология финала сезона Формулы 1: Хэмилтон лидировал всю гонку, но упустил чемпионство из-за странного изменения правил
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#Формула 1
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Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
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#Гол
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Ферстаппен забрал у Квята место в «Ред Булле», а теперь встречается с его бывшей девушкой и воспитывает его дочь
#Макс Ферстаппен
Характер Ферстаппена – 🌪️: орал на партнеров, толкал отца, чуть не подрался с соперником, а «Ред Булл» даже запретил ему материться
#Макс Ферстаппен
Важнейшая гонка Формулы 1 за полвека – почему вы должны за ней следить, даже если ничего не понимаете. Здесь мы все объясним
#Формула 1
Почему Ферстаппен станет чемпионом Формулы 1, если у них с Хэмилтоном останутся одинаковые очки
#Макс Ферстаппен
Загадочные гонщики в шлемах привезли два «Золотых мяча» на церемонию. Оказалось – это звезды Формулы 1
#Золотой мяч
На Формуле 1 в Катаре появился кубок мира по футболу, а пилоты били пенальти со звездами футбола: Квят забил обе попытки, а Туре потерял бутсу
#Формула 1
Босс команды Формулы 1 боится игл. Но для борьбы со страхом набил тату в честь гонщика. Еще один босс проиграл спор на тату в честь того же гонщика
#Даниэль Риккардо
Хэмилтон позвонил и поздравил фаната с днем рождения. Оказалось, ему исполнилось 105 лет
#Льюис Хэмилтон
Главные вопросы нового сезона Формулы 1. Появится кто-нибудь кроме Хэмилтона? Как выступит русский пилот? Феттель – уже все?
#Формула 1
У Хэмилтона сотая победа в Формуле 1 (столько нет даже у Шумахера) – заработал ее благодаря странной ошибке соперника во время дождя
#Льюис Хэмилтон
Ливни в Сочи чуть не сорвали квалификацию Формулы 1. Хэмилтон из-за мокрой трассы врезался в стену
#Формула 1
Полиция по ошибке приняла фаната Формулы 1 за главного мафиози Италии. Он 30 лет скрывается от двух пожизненных сроков
#Маттео Денаро
Два болида Формулы 1 врезались друг в друга: колесо прошло рядом с головой Хэмилтона
#Формула 1
Новый русский гонщик Формулы 1: гонял в шлеме с кристаллами Сваровски, устраивал аварию в Сочи, его командой владел отец
#Никита Мазепин
Возможно, в этом году в Формуле 1 будет новый чемпион. И поддержка у этого парня – огонь: когда он побеждает, все в оранжевом 🧡
#Макс Ферстаппен
Драма сезона Формулы 1. Лидер столкнулся с Хэмилтоном и улетел в барьер, гонка остановилась на полчаса
#Формула 1
🥪 Что остановит дорогущий болид Формулы 1? Обертка от сэндвича! Так провалилось возвращение Фернандо Алонсо
#Фернандо Алонсо
Новый русский гонщик Формулы 1 вылетел со своей первой гонки. На первом круге 🤷♂️
#Никита Мазепин
Канадец Стролл впервые в карьере выиграл поул в Формуле 1. Но чуть не потерял победу из-за расследования
#Лэнс Стролл
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